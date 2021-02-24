Задержан тиктокер, станцевавший полуголым на Мамаевом кургане

Фото: tiktok.com/@_sweet_boy_8_

Полицейские задержали студента, который для привлечения подписчиков на свой канал в TikTok станцевал полуголым на Мамаевом кургане. Об этом рассказала руководитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.

По ее словам, видео принадлежит 20-летнему студенту волгоградского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

"Свои действия молодой человек объясняет желанием привлечь подписчиков на канал", – пояснила Смольянинова и добавила, что в отношении студента проводят проверку.

Ранее в Хабаровске майора полиции уволили за опубликованное в TikTok видео.