Майора полиции из Хабаровска уволили из-за видео в TikTok

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Хабаровске майора полиции уволили за опубликованное в TikTok видео. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника отдела информации и общественных связей краевого управления МВД Ирину Щеголеву.

Накануне в Сети распространилось видео, на котором женщина в форме майора полиции строит гримасы. В МВД подтвердили, что речь идет об участковом уполномоченном из Хабаровска.

Щеголева отметила, что продемонстрированное на видео поведение не соответствует статусу сотрудника органов внутренних дел и порочит честь ведомства.

Уточняется, что в отношении женщины была инициирована служебная проверка, по результатам которой ее уволили.

Ранее сообщалось, что муж расстрелял TikTok-блогершу за слишком откровенное видео. Мужчина 14 раз выстрелил в супругу на глазах своей 16-летней дочери и следом покончил с собой. Инцидент произошел в конце января в Бразилии.