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Москва 24

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Регионы

16:29

Детского хирурга в Дагестане уволили за вымогательство

регионы медицина

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Врача отделения детской хирургии Дербентской центральной городской больницы в Дагестане уволили после сообщения о вымогательстве. Об этом сообщает РИА Новости.

"Медик, работавший врачом в отделении детской хирургии Дербентской центральной городской больницы, освобожден от занимаемой должности после инцидента с вымогательством денег за проведенное лечение. Недостойное поведение доктора неприемлемо и вызывает только осуждение", – заявили в пресс-службе регионального Минздрава.

В ведомстве добавили, что запланирована дополнительная проверка с целью выяснить, причастен ли хирург к другим нарушениям прав пациентов. Тех, кто столкнулся с вымогательством, попросили обращаться на горячую линию Минздрава Дагестана по телефону 8 (8722) 78-03-03.

Ранее в соцсетях распространили аудиозапись, на которой слышно, как хирург после операции требует от родственников деньги. Медик запросил в качестве дополнительного вознаграждения медперсоналу 12 тысяч рублей.

В Москве в конце ноября задержали сотрудницу полиции, которую подозревают в получении взятки. Деньги она якобы получила от подозреваемого по делу о краже.

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