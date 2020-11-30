Сотрудницу столичной полиции задержали по подозрению в получении взятки

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В Москве задержали сотрудницу полиции по подозрению в получении взятки, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.

Речь идет о сотруднице следственного подразделения ОМВД по району Нагатинский Затон. Уточняется, что она получила взятку от подозреваемого в совершении кражи. Деньги были переданы за непривлечение его к уголовной ответственности, говорится в сообщении.

Предполагается, что задержанную уволят по отрицательным мотивам. Также она понесет наказание, установленное законом, а ее непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

Ранее в Москве задержали директора департамента ГУУ по подозрению в получении взятки в размере 3,6 миллиона рублей. Операция по задержанию произошла в момент передачи второй части суммы.