Бывшего первого заместителя главы администрации Евпатории задержали в Крыму

Фото: СК РФ

Бывший первый заместитель главы администрации Евпатории задержан по подозрению во взятке. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления по Крыму и Севастополю.

"Сегодня бывший первый заместитель главы администрации города Евпатории был задержан в рамках проводимых спецмероприятий сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и доставлен в следственный отдел по городу Евпатории ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю для проведения следственных действий", – говорится в сообщении.

По данным СК, фигурант дела весной 2018 года получил через посредника взятку в крупном размере в виде объекта капитального строительства за утверждение схемы расположения земельного участка и его предварительное согласование в аренду без проведения торгов. Спустя некоторое время чиновник подписал постановление в интересах взяткодателя.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки". В настоящий момент следователи проводят необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее был задержан директор одного из департаментов Государственного университета управления (ГУУ) по подозрению в получении взятки в размере 3,6 миллиона рублей. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что сперва подозреваемый получил от представителя коммерческой организации 863 тысячи рублей, а затем ему передали 2,8 миллиона рублей.

