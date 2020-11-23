В Москве задержали директора департамента ГУУ по подозрению в получении взятки

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Директор одного из департаментов Государственного университета управления (ГУУ) задержан по подозрению в получении взятки в размере 3,6 миллиона рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

"Сотрудниками ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из ЮВАО по подозрению в получении взятки задержан директор одного из департаментов ГУУ", – сообщила Волк.

По ее словам, сперва подозреваемый получил от представителя коммерческой организации 863 тысячи рублей, затем ему передали 2,8 миллиона рублей. Во время передачи второй части взятки подозреваемого задержали, сказала Волк.

Ранее экс-главу Удмуртии Александра Соловьева суд приговорил к 10 годам колонии. Его признали виновным по двум эпизодам статьи "Получение взятки в особо крупном размере". По версии следствия, в 2014–2016 годах Соловьев получил от подрядчиков по строительству мостов 139 миллионов рублей, а также долю в коммерческой организации на 2,7 миллиона рублей.