Дело совладельца "Зимней вишни" Вишневского направят в суд

09:35
Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу экс-гендиректора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Вячеслава Вишневского – совладельца ТРЦ "Зимняя вишня", сообщает ТАСС.
В ведомстве уточнили, что уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд Кемерова.
Ранее в Следственном комитете сообщили, что расследование уголовного дела в отношении Вишневского окончено. Он обвиняется в даче взятки в особо крупном размере организованной преступной группе. Группировка была во главе с должностным лицом – начальником инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилей Комковой, считает следствие. В группе состояли ее сын Эдуард Комков и директор "ИСК "Ресурс" Никита Чередниченко, добавили в СК.
В 2013–2014 годах, по версии следствия, Вишневский передал Комковой 7 миллионов рублей за незаконные действия и бездействие при осуществлении функций государственного строительного и пожарного надзора при реконструкции здания ТРЦ, Деньги были перечислены Вишневским в "ИСК "Ресурс" по мнимому договору на оказание услуг. В дальнейшем деньги обналичил Чередниченко, что позволило Вишневскому реконструировать ТЦ без разрешения на стройку, отмечают в СК.
Трагедия произошла в марте 2018 года. Возгорание началось на верхнем этаже здания торгового центра, где располагались кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. При пожаре погибли 60 человек, преимущественно дети.
Вишневский скрылся от следствия, но был задержан в Польше. В марте 2020 года его экстрадировали в РФ.
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