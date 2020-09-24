Дело совладельца "Зимней вишни" Вишневского направят в суд

Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу экс-гендиректора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Вячеслава Вишневского – совладельца ТРЦ "Зимняя вишня", сообщает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд Кемерова.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что расследование уголовного дела в отношении Вишневского окончено. Он обвиняется в даче взятки в особо крупном размере организованной преступной группе. Группировка была во главе с должностным лицом – начальником инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилей Комковой, считает следствие. В группе состояли ее сын Эдуард Комков и директор "ИСК "Ресурс" Никита Чередниченко, добавили в СК.

В 2013–2014 годах, по версии следствия, Вишневский передал Комковой 7 миллионов рублей за незаконные действия и бездействие при осуществлении функций государственного строительного и пожарного надзора при реконструкции здания ТРЦ, Деньги были перечислены Вишневским в "ИСК "Ресурс" по мнимому договору на оказание услуг. В дальнейшем деньги обналичил Чередниченко, что позволило Вишневскому реконструировать ТЦ без разрешения на стройку, отмечают в СК.

Трагедия произошла в марте 2018 года. Возгорание началось на верхнем этаже здания торгового центра, где располагались кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. При пожаре погибли 60 человек, преимущественно дети.

Вишневский скрылся от следствия, но был задержан в Польше. В марте 2020 года его экстрадировали в РФ.