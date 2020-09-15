СК завершил расследование дела в отношении собственника ТЦ "Зимняя вишня"

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В СК РФ заявили, что расследование уголовного дела в отношении гендиректора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Вячеслава Вишневского окончено. Он является собственником кемеровского ТЦ "Зимняя вишня", в котором в результате пожара 25 марта 2018 года погибли 60 человек.

По данным официального сайта ведомства, Вишневский обвиняется в даче взятки в особо крупном размере организованной преступной группе. Группировка была во главе с должностным лицом – начальником инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилей Комковой. Кроме того, в группе состояли ее сын Эдуард Комков и директор "ИСК "Ресурс" Никита Чередниченко.

Установлено, что в 2013–2014 годах Вишневский передал Комковой совместно с ее сыном и Чередниченко в качестве взятки 7 миллионов рублей за незаконные действия и бездействие при осуществлении функций государственного строительного и пожарного надзора при реконструкции здания ТРЦ.

Незаконно полученные деньги по указанию Комковой были перечислены Вишневским в "ИСК "Ресурс" по мнимому договору на оказание услуг. В дальнейшем деньги были обналичены Чередниченко. Такие действия позволили Вишневскому осуществить реконструкцию ТЦ "Зимняя вишня" без разрешения на стройку.

Помимо того, не были установлены автоматические системы пожаротушения на всех этажах кемеровского ТЦ.

Трагедия случилась в марте 2018 года. Возгорание началось на верхнем этаже здания торгового центра, где располагались кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. При пожаре погибли 60 человек, преимущественно дети.

Вишневский скрылся от следствия, его объявляли в международный розыск.

В марте прошлого года Вишневского задержали в Республике Польша. В марте 2020 года его экстрадировали в РФ.

В мае совладельцу "Зимней вишни" Вишневскому предъявили обвинение в окончательной редакции.