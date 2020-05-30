Совладельцу "Зимней вишни" Вишневскому предъявили обвинение в окончательной редакции

Фото: СК РФ

Следствие предъявило совладельцу кемеровского торгового центра "Зимняя вишня" Вячеславу Вишневскому обвинение во взяточничестве в окончательной редакции. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

По версии следствия, Вишневский при посредничестве своего представителя передал взятку в размере семи миллионов рублей начальнику Госстройнадзора Кемеровской области Танзиле Комковой. После чего получил разрешение для ввода объекта строительства и реконструкции в эксплуатацию, несмотря на выявленные нарушения.

Отмечается, что уголовное дело в отношении Вишневского находится на завершающей стадии расследования.

24 марта Вячеслава Вишневского экстрадировали из Польши в Россию в сопровождении спецконвоя. Он был арестован в конце марта 2019 года в Польше.

Трагедия произошла в марте 2018 года. Возгорание началось на верхнем этаже здания торгового центра, где располагались кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. При пожаре погибли 60 человек, преимущественно дети.

После трагедии были арестованы 15 человек. Вишневский стал последним фигурантом дела. Следствие по соответствующим уголовным делам продолжается.

Экспертиза электрооборудования "Зимней вишни", назначенная Следственным комитетом РФ, показала, что пожар начался в светодиодном светильнике. Предполагается, что в осветительный прибор попала талая вода с крыши и спровоцировала возгорание. Противопожарная система при этом была в нерабочем состоянии.

