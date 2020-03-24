Польша экстрадировала в Россию совладельца "Зимней вишни"

Фото: ТАСС

Совладелец кемеровского торгового центра "Зимняя вишня" Вячеслав Вишневский экстрадирован из Польши в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

"По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Польши экстрадировали в Россию директора компании "Кемеровский кондитерский комбинат", совладельца торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского", – отметили в Генпрокуратуре.

Он обвиняется в совершении преступления по статье "Дача взятки". Вишневский доставлен в Россию в сопровождении спецконвоя.

По версии следствия, Вишневский при посредничестве своего представителя передал взятку в размере семи миллионов рублей начальнику Госстройнадзора Кемеровской области Танзиле Комковой. После чего совладелец ТЦ получил разрешение для ввода объекта строительства и реконструкции в эксплуатацию, несмотря на выявленные нарушения.

Вячеслав Вишневский был арестован в конце марта 2019 года в Польше. Сотрудники погранслужбы задержали его при попытке пересечь границу.

Трагедия произошла в марте 2018 года. Возгорание началось на верхнем этаже здания торгового центра, где располагались кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. При пожаре погибли 60 человек, преимущественно дети.

После трагедии были арестованы 15 человек. Вишневский стал последним фигурантом дела. Следствие по соответствующим уголовным делам продолжается.

Экспертиза электрооборудования "Зимней вишни", назначенная Следственным комитетом РФ, показала, что пожар начался в светодиодном светильнике. Предполагается, что в осветительный прибор попала талая вода с крыши и спровоцировала возгорание. Противопожарная система при этом была в нерабочем состоянии.

