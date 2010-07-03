Троих обвиняемых по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" освободили из СИЗО

Фото: телеграм-канал Hue

Троих фигурантов уголовного дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" освободили из СИЗО в Кемерове, передает ТАСС.

Срок содержания под стражей Сергея Генина, Игоря Полозиненко, Александра Никитина истек в полночь 26 октября по местному времени (20:00 мск 25 октября). Меру пресечения им изменили с заключения под стражу на запрет определенных действий.

Они будут находиться дома, но останутся ограничены в правах. В частности, им нельзя пользоваться телефоном и интернетом.

Как объяснял гособвинитель, в силу закона ходатайствовать о продлении ареста в них нельзя. Из-за этого пришлось ставить вопрос о смягчении наказания.

ЧП произошло в марте 2018 года. Огонь охватил верхний этаж, где находились кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. Жертвами стали 60 человек, большинство из которых – дети.

Были арестованы 15 человек. Еще один человек проходит в качестве подозреваемого.

Один из потерпевших рассказал, что даже после начала пожара показ фильма в кинозале продолжился, а свет так и не включили. Он отметил, что билетер проводила зрителей на боковую лестницу, по которой они вышли на улицу.

Другая потерпевшая заявила, что эвакуацией никто не руководил. Еще одна из выживших сообщила, что сотрудники одного из магазинов сначала не хотели выпускать людей.