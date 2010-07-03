Суд освободил из СИЗО четырех обвиняемых по делу "Зимней вишни"

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Суд в Кемерове изменил меру пресечения с заключения в СИЗО на запрет определенных действий четырем обвиняемым по делу о пожаре в торговом комплексе "Зимняя вишня", сообщает ТАСС.

"Суд постановил для подсудимых Игоря Полозиненко, Александра Никитина, Сергея Генина и Андрея Бурсина избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий", – огласил решение судья.

Согласно постановлению, они будут находиться дома, но останутся ограничены в правах, в частности, им запрещено пользоваться телефоном и интернетом.

ЧП произошло в марте 2018 года. Огонь охватил верхний этаж, где находились кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. Жертвами стали 60 человек, большинство из которых – дети.

Были арестованы 15 человек. Еще один человек проходит в качестве подозреваемого. В деле 280 томов. Суду предстоит опросить 500 потерпевших и 123 свидетеля, не считая самих подсудимых.

Один из потерпевших рассказал, что даже после начала пожара показ фильма в кинозале продолжился, а свет так и не включили. Он отметил, что билетер проводила зрителей на боковую лестницу, по которой они вышли на улицу.

Другая потерпевшая заявила, что эвакуацией никто не руководил. По словам еще одного очевидца, сотрудники одного из магазинов сначала не хотели выпускать людей.

Первое уголовное дело о пожаре в "Зимней вишне" передано в прокуратуру

На месте "Зимней вишни" в память о погибших открыли "Парк ангелов". Проект американского ландшафтного дизайнера Джона Вайдмана реализовали на площади 1,8 гектара. В парке создано пространство для отдыха.

