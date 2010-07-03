В суд передано дело экс-начальника ГУ МЧС по Кузбассу о пожаре в "Зимней вишне"

11:13
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело о пожаре в "Зимней вишне" в отношении начальника ГУ МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова и главного государственного инспектора Кемерова по пожарному надзору главка МЧС Григория Терентьева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя надзорного ведомства Александра Куренного.
"Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника ГУ МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова и главного государственного инспектора Кемерова по пожарному надзору ГУ МЧС России по Кемеровской области Григория Терентьева", – заявил Куренной.
Дело рассмотрит Центральный районный суд Кемерова. Им предъявлены обвинения по статьям УК РФ "Присвоение или растрата", "Халатность" и "Мошенничество".
По версии следствия, Мамонтов и Терентьев не запланировали и не провели в 2017–2018 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации центра. Также Мамонтова обвиняют в растрате более 1,8 миллиона рублей из бюджета областного ГУ МЧС.
26 октября из СИЗО в Кемерове освободили троих фигурантов уголовного дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" – Сергея Генина, Игоря Полозиненко, Александра Никитина. Меру пресечения им изменили с заключения под стражу на запрет определенных действий.
ЧП произошло в марте 2018 года. Огонь охватил верхний этаж, где находились кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. Жертвами стали 60 человек, большинство из которых – дети. Были арестованы 15 человек. Еще один человек проходит в качестве подозреваемого.
Первое уголовное дело о пожаре в "Зимней вишне" передано в прокуратуру
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