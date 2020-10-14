Экс-главу Удмуртии Соловьева суд приговорил к 10 годам колонии

12:19
Фото: ТАСС/Амир Закиро
Завьяловский районный суд Удмуртии приговорил бывшего главу республики Александра Соловьева к 10 годам колонии строго режима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судейского сообщества республики.
"Суд назначил Соловьеву наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 275 миллионов рублей <...> по двум эпизодам статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере")", – сообщили в пресс-службе.
По версии следствия, в 2014–2016 годах Соловьев получил от подрядчиков по строительству мостов 139 миллионов рублей, а также долю в коммерческой организации на 2,7 миллиона рублей. За это он должен был обеспечить внеочередную оплату выполняемых работ, выделить лицензию для геологического изучения участка недр и на разведку, а также на добычу песка и песчано-гравийной смеси.
Кроме того, по версии следствия, он обеспечил покровительство и попустительство по службе. Сначала Соловьев признал вину, однако позднее сообщил, что не совершал преступления. Он заявил, что давал показания под давлением правоохранительных органов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: