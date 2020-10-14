Экс-главу Удмуртии Соловьева суд приговорил к 10 годам колонии

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Завьяловский районный суд Удмуртии приговорил бывшего главу республики Александра Соловьева к 10 годам колонии строго режима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судейского сообщества республики.

"Суд назначил Соловьеву наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 275 миллионов рублей <...> по двум эпизодам статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере")", – сообщили в пресс-службе.

По версии следствия, в 2014–2016 годах Соловьев получил от подрядчиков по строительству мостов 139 миллионов рублей, а также долю в коммерческой организации на 2,7 миллиона рублей. За это он должен был обеспечить внеочередную оплату выполняемых работ, выделить лицензию для геологического изучения участка недр и на разведку, а также на добычу песка и песчано-гравийной смеси.

Кроме того, по версии следствия, он обеспечил покровительство и попустительство по службе. Сначала Соловьев признал вину, однако позднее сообщил, что не совершал преступления. Он заявил, что давал показания под давлением правоохранительных органов.

