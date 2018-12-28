Суд продлил домашний арест экс-главы Удмуртии Соловьева

Завьяловский районный суд в Удмуртии продлил срок домашнего ареста экс-главы республики Александра Соловьева, обвиняемого в получении взяток на сумму более 140 миллионов рублей, сообщает ТАСС.
Срок ареста продлили на 6 месяцев – до 20 июня 2019 года. Заседание проходило в закрытом режиме. Суд также назначил начало слушаний дела по существу на 9 января 2019 года.
По версии следствия, в 2014–2016 годах Соловьев получил 139 миллионов рублей, доли участия в коммерческой организации, стоимостью 2,7 миллиона рублей. Также ему были оказаны незаконные кадастровые услуги имущественного характера.
Взятку главе региона передали организации, строившие мостовые переходы через реки Кама и Буй у города Камбарки на территории республики. За это Соловьев сразу же обеспечил оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов и выделение лицензий на пользование участком недр. Кроме того, он обеспечил покровительство и попустительство по службе.
В ходе следствия обвиняемый признал вину и сотрудничал со следствием. Сейчас уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.
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