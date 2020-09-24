Четырех сотрудников Домодедовской таможни задержали за крупную взятку

17:50
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело в отношении четырех сотрудников Домодедовской таможни за взятку. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления Юлию Иванову.
По данным следствия, с 18 по 23 сентября в Домодедове и Подольске начальник одного из отделов Домодедовской таможни и ее сотрудница через своих коллег из руководящего состава получили от представителя коммерческой организации взятку в размере 600 тысяч рублей.
"Со своей стороны они обещали ускорить рассмотрение административного производства в отношении организации, применение минимальных штрафных санкций за совершенные правонарушения, а также возвращение изъятых товаров, ввезенных в РФ и задекларированных в нарушение таможенного законодательства", – пояснила Иванова.
Она подчеркнула, что сотрудники ФСБ задержали подозреваемых в момент передачи денег. Двое фигурантов дела уже признались в содеянном. Они находятся под подпиской о невыезде. Следствие намерено подать ходатайство в суд об избрании им меры пресечения в виде лишения свободы. Сейчас специалисты ведут следственные мероприятия для поиска других фигурантов дела.
В феврале заместителя начальника таможенного поста Шереметьево задержали и арестовали за получение взятки в особо крупном размере. Мещанский районный суд столицы избрал меру пресечения мужчине в виде заключения под стражу. Ему также выписали штраф в размере до семидесятикратной суммы взятки.
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