Врача из Красноярска оштрафовали на 3 млн за помощь уклонисту

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Заведующего урологическим отделением больницы № 4 в Красноярске поймали на взятке, сообщает сайт "Комсомольской правды". По данным ФСБ, он за 50 тысяч рублей поставил ложный диагноз призывнику, что помогло последнему избежать службы в армии.

9 января прошлого года в отношении врача возбудили уголовное дело по статье "Получение взятки". Осенью над врачом состоялся суд, который признал его виновным в преступлении. Виновный получил штраф в размере 3 миллиона рублей. Также его лишили права работать по профессии на три года.

Врач пытался обжаловать приговор, но суд отклонил его апелляцию.

В сентябре прошлого года сообщалось, что в российской армии на 8%сократилось число 18-летних призывников с 2013 года. Граждан в возрасте 20 лет и старше увеличилось более чем на 11%.

В том же месяце отмечалось, что штрафы для уклонистов от службы в российской армии могут вырасти в шесть раз. Штрафы будут касаться тех, кто не ставит военкомат в известность о смене своего места жительства или работы. Сейчас штраф составляет 500 рублей.

