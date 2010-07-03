Штрафы для уклонистов от армии могут вырасти в шесть раз

21:16
21:16
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Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Штрафы для тех, кто пытается уклониться от службы в российской армии, могут вырасти в шесть раз. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.
"Прорабатывается такой вопрос о том, чтобы повысить штрафы, причем значительно – в шесть раз", – сказал он в эфире телеканала Россия-24.
Штрафы будут касаться тех, кто не ставит военкомат в известность о смене своего места жительства или работы. Сейчас штраф составляет 500 рублей.
При этом Бурдынский отметил, что с 2014 года количество уклонистов в России снизилось с 6 тысяч до 1,6 тысячи призывников. По его словам, в основном уклонисты скрываются от военных комиссариатов или игнорируют повестку.
Он также добавил, что растет количество молодых людей, желающих служить, несмотря на наличие у них права на отсрочку службы в армии. По его словам, с 1 сентября 2019 года у всех желающих появился такой шанс не пользоваться положенной отсрочкой.
Ранее сообщалось, что в российской армии сократилось число 18-летних призывников с 2013 года. Численность 18-летних граждан, призванных на военную службу с 2013 года, сократилось более чем на 8%, а граждан в возрасте 20 лет и старше, наоборот, увеличилось более чем на 11%.
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