В Москве задержали начальника отдела таможенного поста в Шереметьево

16:28
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Следователи задержали начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 2 Авиационного таможенного поста в Шереметьево за получение взятки. Об этом сообщает ТАСС.
"С июня 2019 года по сентябрь 2020 года обвиняемый получил от гендиректора коммерческой организации, осуществляющей деятельность в качестве таможенного брокера, денежные средства на сумму свыше 820 тысяч рублей за способствование в ускоренном таможенном оформлении грузов", – заявила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.
Было установило, что сотрудник таможни получал деньги через посредников, нанятых предпринимателем.
Задержанному предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере, следствие намерено ходатайствовать о его аресте. Уголовное дело возбуждено также в отношении предпринимателя и посредников.
Два дня назад в Москве задержали директора департамента ГУУ по подозрению в получении взятки в размере 3,6 миллиона рублей. Операция по задержанию произошла в момент передачи второй части от общей суммы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: