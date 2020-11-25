В Москве задержали начальника отдела таможенного поста в Шереметьево

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Следователи задержали начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 2 Авиационного таможенного поста в Шереметьево за получение взятки. Об этом сообщает ТАСС.

"С июня 2019 года по сентябрь 2020 года обвиняемый получил от гендиректора коммерческой организации, осуществляющей деятельность в качестве таможенного брокера, денежные средства на сумму свыше 820 тысяч рублей за способствование в ускоренном таможенном оформлении грузов", – заявила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

Было установило, что сотрудник таможни получал деньги через посредников, нанятых предпринимателем.

Задержанному предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере, следствие намерено ходатайствовать о его аресте. Уголовное дело возбуждено также в отношении предпринимателя и посредников.

Два дня назад в Москве задержали директора департамента ГУУ по подозрению в получении взятки в размере 3,6 миллиона рублей. Операция по задержанию произошла в момент передачи второй части от общей суммы.

