В Шереметьево две женщины пытались провезти 13,5 кг золотых украшений

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В аэропорту Шереметьево задержали двух гражданок РФ, прилетевших из Турции. Они пытались незаконно провезти 13,5 килограмма золотых украшений, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.

Изделия из драгоценного металла женщины пытались ввезти под одеждой. Контрабанду таможенники обнаружили в ходе контроля пассажирок с применением цифрового сканера для персонального досмотра.

Было выявлено свыше 3 тысяч единиц и 111 комплектов изделий из золота – кольца, цепочки, серьги, подвески и браслеты. Проводится таможенная экспертиза, по результатам которой может быть возбуждено уголовное дело.

Ранее суд арестовал на два месяца замначальника московской таможни Сергея Цуканова, которого обвиняют в получении взятки. По версии следствия, Цуканов и его неустановленные соучастники решили получить взятку 500 тысяч рублей за действия в пользу "Мехового мира".