Московская областная таможня выявила неуплату пошлин при ввозе косметики из Литвы

21:00
Фото: ТАСС/Максим Шеметов
Сотрудники Московской областной таможни выявили неуплату 17 миллионов рублей при ввозе корейской косметики из Литвы. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"В ходе обысков, проведенных по адресам проживания фигурантов дела, а также в офисных и складских помещениях, таможенники обнаружили и изъяли косметические средства и документы, имеющие значение для расследования дела", – отметили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.
Было установлено, что подмосковная фирма при импорте косметических средств намеренно исказила сведения о стоимости продукции. В отношении двух сотрудников возбуждено уголовное дело по части 2-й статьи 194 Уголовного кодекса РФ.
В Федеральной таможенной службе отметили, что предполагаемые виновники дали признательные показания. Им грозит лишение свободы сроком до пяти лет.
В сентябре Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело в отношении четырех сотрудников Домодедовской таможни за взятку. Речь идет о сумме 600 тысяч рублей.
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