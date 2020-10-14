Московская областная таможня выявила неуплату пошлин при ввозе косметики из Литвы

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Сотрудники Московской областной таможни выявили неуплату 17 миллионов рублей при ввозе корейской косметики из Литвы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В ходе обысков, проведенных по адресам проживания фигурантов дела, а также в офисных и складских помещениях, таможенники обнаружили и изъяли косметические средства и документы, имеющие значение для расследования дела", – отметили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

Было установлено, что подмосковная фирма при импорте косметических средств намеренно исказила сведения о стоимости продукции. В отношении двух сотрудников возбуждено уголовное дело по части 2-й статьи 194 Уголовного кодекса РФ.

В Федеральной таможенной службе отметили, что предполагаемые виновники дали признательные показания. Им грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

В сентябре Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело в отношении четырех сотрудников Домодедовской таможни за взятку. Речь идет о сумме 600 тысяч рублей.

