Пользователи Сети высмеяли таможню США, задержавшую "подделку" от Apple

Таможня США задержала крупную партию поддельных, по их мнению, наушников Apple AirPods, которые на самом деле оказались новыми TWS-наушниками от китайской компании OnePlus. Об инциденте сообщили в Twitter ведомства.

В первоначальном сообщении таможенной службы было сказано о пресечении фальсификата AirPods из Гонконга на сумму 398 тысяч долларов. Конфуз произошел в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Твит ведомства разлетелся по Сети, и многие начали высмеивать невнимательность сотрудников.



THAT'S NOT AN 🍎 —



CBP officers at JFK Airport recently seized 2,000 counterfeit Apple AirPods from Hong Kong, valued at $398K had they been genuine.



Details via @CBPNewYorkCity: https://t.co/XMgjkfT56i pic.twitter.com/Ofn9REJ9ZB