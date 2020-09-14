Пользователи Сети высмеяли таможню США, задержавшую "подделку" от Apple

15:31
Фото: twitter.com/CBP
Таможня США задержала крупную партию поддельных, по их мнению, наушников Apple AirPods, которые на самом деле оказались новыми TWS-наушниками от китайской компании OnePlus. Об инциденте сообщили в Twitter ведомства.
В первоначальном сообщении таможенной службы было сказано о пресечении фальсификата AirPods из Гонконга на сумму 398 тысяч долларов. Конфуз произошел в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Твит ведомства разлетелся по Сети, и многие начали высмеивать невнимательность сотрудников.
THAT'S NOT AN 🍎 —— CBP (@CBP) September 14, 2020
CBP officers at JFK Airport recently seized 2,000 counterfeit Apple AirPods from Hong Kong, valued at $398K had they been genuine.
Details via @CBPNewYorkCity: https://t.co/XMgjkfT56i pic.twitter.com/Ofn9REJ9ZB
На опубликованных фотографиях заметно, что TWS-наушники находятся в фирменной упаковке OnePlus. Компания-производитель также подключилась к обсуждению и попросила вернуть продукцию обратно.
Ранее сотрудники таможни в аэропорту Шереметьево задержали мужчину, который пытался перевезти более 40 тысяч долларов в Стамбул. Денежные средства были незадекларированы.
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