Депутат Антропенко: надо расширить ассортимент сладких подарков для аллергиков

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Продавцы должны добавить в ассортимент сладких подарков на Новый год наборы для детей с пищевой аллергией. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы Игорь Антропенко.

По его словам, в составе конфет из праздничных наборов можно часто встретить мед, орехи, молоко и шоколад, которые провоцируют аллергию. Поэтому родители вынуждены тщательно изучать информацию об угощениях и объяснять ребенку, почему ему нельзя съесть что-то определенное из такого подарка.

Антропенко отметил, что, изучив состав сладких подарков в ближайших магазинах, не нашел ни одного без аллергенов. Найти безопасные наборы можно, но только в некоторых крупных супермаркетах и не во всех регионах страны. В связи с этим он призвал ретейлеров позаботиться о потребителях вместо того, чтобы заставлять их искать необходимое в отделах для диабетиков.

Ранее врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что в новогодние праздники некоторые люди сталкиваются с псевдоаллергическими реакциями. В первую очередь причиной становится избыточный выброс гистамина при переедании продуктов, раздражающих слизистую желудочно-кишечного тракта. Особенно это касается некоторой еды на голодный желудок.

Наиболее опасны сочетания шоколада, орехов, цитрусовых, алкоголя, копченостей и различных красителей, которые добавляют во многие продукты, чтобы они красиво выглядели. Также аллергия в праздники может появиться из-за живой ели.

