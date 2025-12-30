Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 декабря, 09:05

Политика
Главная / Новости /

Депутат Антропенко: надо расширить ассортимент сладких подарков для аллергиков

В ГД призвали включить в ассортимент сладких подарков наборы для аллергиков

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Продавцы должны добавить в ассортимент сладких подарков на Новый год наборы для детей с пищевой аллергией. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы Игорь Антропенко.

По его словам, в составе конфет из праздничных наборов можно часто встретить мед, орехи, молоко и шоколад, которые провоцируют аллергию. Поэтому родители вынуждены тщательно изучать информацию об угощениях и объяснять ребенку, почему ему нельзя съесть что-то определенное из такого подарка.

Антропенко отметил, что, изучив состав сладких подарков в ближайших магазинах, не нашел ни одного без аллергенов. Найти безопасные наборы можно, но только в некоторых крупных супермаркетах и не во всех регионах страны. В связи с этим он призвал ретейлеров позаботиться о потребителях вместо того, чтобы заставлять их искать необходимое в отделах для диабетиков.

Ранее врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что в новогодние праздники некоторые люди сталкиваются с псевдоаллергическими реакциями. В первую очередь причиной становится избыточный выброс гистамина при переедании продуктов, раздражающих слизистую желудочно-кишечного тракта. Особенно это касается некоторой еды на голодный желудок.

Наиболее опасны сочетания шоколада, орехов, цитрусовых, алкоголя, копченостей и различных красителей, которые добавляют во многие продукты, чтобы они красиво выглядели. Также аллергия в праздники может появиться из-за живой ели.

Читайте также


политикаобщество

Главное

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

От каких новогодних традиций лучше отказаться?

Не стоит затевать генеральную уборку 31 декабря

В канун Нового года лучше отказаться от похода в баню

Читать
закрыть

Как встретить Новый год в одиночестве без стресса?

Стоит заранее составить план действий на весь день

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности

Читать
закрыть

Главные научные достижения-2025

Астрономам удалось обнаружить 128 новых, неизвестных ранее спутников Сатурна

Вакцина против рака показала многообещающие результаты в клинических испытаниях на людях

Читать
закрыть

Как введение рейтинга автошкол скажется на качестве их работы?

Новые критерии помогут выявить автошколы, которые предоставляют свои услуги хуже остальных

Эксперты уверены: внедрение критериев повлияет на цены обучения

Читать
закрыть

Могут ли мошенники подделать речь для угона автомобилей?

Нейросети, способные подделывать голос, могут использовать системы речевого управления для подачи команд

Простой способ обезопасить автомобиль от потенциальных хакерских атак – не подключать его к интернету

Читать
закрыть

Расширят ли доступ к единому пособию для семей с детьми?

Величина прожиточного минимума на ребенка пересматривается ежегодно

Эксперты уверены: прежде чем вводить новые меры, нужно провести тщательные расчеты

Читать
закрыть

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика