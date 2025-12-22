Форма поиска по сайту

22 декабря, 18:28

Общество
Диетолог Пичугина: в новогоднем меню необходимо делать акцент на легкие закуски

Диетолог дала советы для полезного новогоднего меню

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy

При составлении новогоднего меню необходимо делать акцент на легкие закуски, в качестве которых подойдут канапе, тарталетки, салаты из свежих овощей и блюда с морепродуктами. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на главного внештатного диетолога Минздрава Подмосковья Инну Пичугину.

Она посоветовала добавить на стол салаты из овощей с сыром Фета, творожным или козьим сыром и фрукты. При этом специалист рекомендовала ограничить колбасы и копчености.

"Основной принцип здорового праздничного стола – умеренность. Чем выше калорийность блюда и содержание в нем жиров, соли или сахара, тем меньше должна быть порция. Общий объем пищи за один прием должен помещаться на тарелке диаметром 20–24 сантиметра", – отметила диетолог.

По словам эксперта, майонез можно заменить на натуральный йогурт, сметану или смесь из растительного масла, горчицы и лимонного сока.

В качестве горячих блюд на Новый год можно использовать нежирные виды мяса и птицы, включая кролика, индейку, курицу и утку. Как подчеркнула Пичугина, птицу можно запечь с пряностями, а рыбу сделать с лимоном и овощами. Самыми полезными способами готовки она назвала запекание, тушение и гриль.

Кроме того, в качестве десерта диетолог призвала подавать свежие фрукты, муссы, суфле или выпечку с ягодами. Сладкие газированные напитки лучше заменить водой, морсом или компотами, указала врач.

С алкоголем Пичугина посоветовала соблюдать осторожность и ограничить себя одним или двумя бокалами.

Ранее стало известно, что около 70% опрошенных россиян предпочитают готовить салат оливье с колбасой. 72% респондентов отметили, что не хотят отказываться от традиционного рецепта. Варианты с курицей, креветкой или говядиной выбрали только 18% россиян.

Подготовка к новогоднему застолью для москвичей будет стоить около 1 500 рублей на гостя

