"Индекс оливье" вырос на 2,1% в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Минимальная стоимость набора продуктов для новогоднего салата оливье за год увеличилась на 2,1 процента и достигла 363 рублей, сообщает телеканал "360", ссылаясь на данные аналитического центра АКОРТ.

В исследовании уточняется, что расчет велся на четверых человек по самым доступным товарам в крупных сетевых магазинах, а общий результат сформировался благодаря удешевлению сезонных овощей, яиц и майонеза.

По данным анализа, сильнее всего снизились цены на картофель – примерно на треть, а также на лук, морковь, яйца и майонез. В то же время консервированный горошек стал дороже на 22 процента, маринованные огурцы – на 14 процентов, а вареная колбаса – на 2 процента.

В ассоциации указали, что, по данным Росстата, средняя стоимость аналогичного набора продуктов по стране составляет 618 рублей. Это примерно на 41 процент больше, чем при покупке в сетевом ретейле.

Разница связана с особенностями торговых форматов: крупные сети могут согласовывать поставки и работать напрямую с производителями, что позволяет удерживать цены ниже и сглаживать ценовые колебания, объяснили в АКОРТ.

Статистика Росстата, однако, показывает годовой рост цен на ключевые ингредиенты: картофель подорожал с 76,99 до 100,23 рубля, лук – с 81,04 до 100,13 рубля, морковь – с 91,02 до 100,7 рубля, а яйца – с 79,33 до 100,01 рубля. При этом вареная колбаса, напротив, подешевела – с 103,39 до 100,01 рубля.

Ранее аналитики сообщили, что самым экономичным салатом для новогоднего стола в этом году будет селедка под шубой. Одна порция обойдется примерно в 51 рубль. Порция оливье будет стоить около 57 рублей, а самым дорогим окажется крабовый салат – примерно 66 рублей за порцию.