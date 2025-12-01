Форма поиска по сайту

01 декабря, 12:21

Экономика
"Известия": селедка под шубой станет самым выгодным салатом на Новый год

Россиянам назвали самый выгодный салат на Новый год

Фото: depositphotos/Khasuist

Стоимость новогоднего стола в 2025 году вырастет, однако домашние салаты останутся самым доступным вариантом для праздничного меню. Дешевле всего россиянам обойдется селедка под шубой, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные аналитиков.

Эксперты рассказали, что порция салата стоит около 51 рубля. Оливье оценивается в 57 рублей, а крабовый – в 66 рублей. Набор этих салатов на одну персону обойдется примерно в 174 рубля.

При этом новогодний стол для семьи из четырех человек в 2025 году в среднем будет стоить 9,1 тысячи рублей. Данная сумма на 13,5% больше, чем годом ранее.

Вместе с тем в Новому году могут подешеветь красная икра и красная рыба. Глава Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что объем добычи этих продуктов в стране в текущем году достаточен как для внутреннего рынка, так и для экспорта. Он пояснил, что увеличение предложения обычно приводит к снижению стоимости.

экономикаеда

