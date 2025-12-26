Психолог Метлова объяснила популярность "ботаников" у женщин

"Ботаники" стали самыми популярными мужчинами в приложениях для знакомств, сообщили зарубежные СМИ. Почему девушки стали чаще обращать внимание на таких партнеров, разбиралась Москва 24.

"Поверхностное обаяние отходит на второй план"

"Ботаники" стали самыми востребованными мужчинами на сайтах знакомств, показало исследование одного из западных дейтинг-сервисов. По данным площадки, около 71% опрошенных миллениалов находят таких людей сексуальными. В частности, их привлекает увлеченность и интеллект партнеров. Этот тренд подтверждается данными из поисковых систем: за последний месяц количество запросов по фразам "мужчины-ботаники" выросло на 653%, а "парни-ботаники" – на 383%.

По мнению эксперта по отношениям и психотерапевта Хайме Бронштейн, такая тенденция связана с желанием обрести стабильность.





Хайме Бронштейн эксперт по отношениям, психотерапевт Поверхностное обаяние и постоянная демонстрация себя отходят на второй план. Люди ищут безопасности, эмоциональной зрелости и стабильности, а не эмоциональных взлетов и падений.

По ее словам, классический и эмоциональный интеллект снова становится ценным качеством в сфере знакомств, возвращая себе статус, который долгое время не поощрялся. Кроме того, "ботаники" не притворяются, а занимаются только тем, что им действительно дорого, отметила специалист

Ранее в Сети активно обсуждался тренд на "шрекинг" – осознанный выбор непривлекательных партнеров с прицелом получить от него больше любви и заботы. Название явления отсылает к франшизе "Шрек", где, согласно сюжету, принцесса Фиона влюбилась в огра и стала с ним счастливой. Однако психолог Наталья Маклакова в беседе с Москвой 24 пояснила, что подобная модель отношений может указывать на неуверенность в себе.

"Спокойствие и честность"

Изначально в мужчинах, которых считают "ботаниками", женщин привлекает ум. Об этом Москве 24 рассказала профессиональная сваха Галина Карасева.

"Завораживает не сам по себе вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование, род занятий, интеллект. Это очень притягивает девушек, дает ощущение безопасности, чего не скажешь о бруталах", – пояснила она.





Галина Карасева профессиональная сваха При этом нельзя сказать, что ботаники пользуются большей популярностью только среди определенных возрастных категорий. Мозги ценятся женщинами в любом возрасте.

Однако руководитель международного брачного агентства Татьяна Тасуева выразила мнение, что это временный тренд: исходя из личной практики, раньше такие мужчины не особо ценились.

"В то же время "ботаники" более надежные, спокойные, и лучше подходят для создания семьи. Они нравятся тем, кому нужна стабильность, спокойствие и честность. Поэтому чаще всего "ботаников" выбирают более молодые девушки, от 25 до 35 лет, которые хотят замуж, семью", – сказала Тасуева в беседе с Москвой 24.

В то же время у таких мужчин есть свои специфические запросы. К примеру, "ботаники" стремятся к тому, чтобы девушка была достаточно скромной, но в то же время расчетливой.





Татьяна Тасуева руководитель международного брачного агентства В частности, они хотят, чтобы у избранницы была какая-то жилплощадь и работа.

В свою очередь, семейный психолог Юлия Метлова в разговоре с Москвой 24 отметила, что популярность "ботаников" – не случайное явление, а отражение тенденций в социальных предпочтениях.

"Обычно многие ищут не только внешний образ (как с целью романтического знакомства, так и просто для общения), но и глубину – это интересный разговор, умение слушать. И когда у мужчины развиты интеллектуальные интересы, это часто сопровождается умением поддержать более глубокую беседу, что действительно привлекает", – сказала специалист.

По ее словам, психологически это укладывается в то, что называется эмоциональным интеллектом и социальной компетентностью. Часто те, кто много читает, учится, увлечен своим делом, умеют лучше понимать себя и других. Это делает их интересными и для общения, и для построения долгих отношений, объяснила Метлова.





Юлия Метлова семейный психолог Ценности смещаются в сторону осознанного выбора, глубинных смыслов и эмоциональной зрелости. Интеллект в этом контексте становится не дополнительной характеристикой, а важным маркером надежности, способности к диалогу и взаимопониманию. Это видно не только в данных приложений для знакомств, но и в исследованиях межличностной привлекательности. Искренний интерес к партнеру и широта интересов всегда были важными факторами в устойчивых отношениях.

Тем не менее психолог посоветовала помнить, что привлекательность – это не только IQ или образование. Для успешности необходимо именно сочетание личностных качеств, эмпатии, уверенности в себе, навыков коммуникации и готовности к совместному росту, заключила Метлова.

