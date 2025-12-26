Форма поиска по сайту

26 декабря, 17:11

Общество
Психолог Метлова объяснила популярность "ботаников" у женщин

"Мозги ценятся всегда": почему женщин привлекают "ботаники"

"Ботаники" стали самыми популярными мужчинами в приложениях для знакомств, сообщили зарубежные СМИ. Почему девушки стали чаще обращать внимание на таких партнеров, разбиралась Москва 24.

"Поверхностное обаяние отходит на второй план"

Фото: 123RF.com/jovanmandic

"Ботаники" стали самыми востребованными мужчинами на сайтах знакомств, показало исследование одного из западных дейтинг-сервисов. По данным площадки, около 71% опрошенных миллениалов находят таких людей сексуальными. В частности, их привлекает увлеченность и интеллект партнеров. Этот тренд подтверждается данными из поисковых систем: за последний месяц количество запросов по фразам "мужчины-ботаники" выросло на 653%, а "парни-ботаники" – на 383%.

По мнению эксперта по отношениям и психотерапевта Хайме Бронштейн, такая тенденция связана с желанием обрести стабильность.

Поверхностное обаяние и постоянная демонстрация себя отходят на второй план. Люди ищут безопасности, эмоциональной зрелости и стабильности, а не эмоциональных взлетов и падений.
Хайме Бронштейн
эксперт по отношениям, психотерапевт

По ее словам, классический и эмоциональный интеллект снова становится ценным качеством в сфере знакомств, возвращая себе статус, который долгое время не поощрялся. Кроме того, "ботаники" не притворяются, а занимаются только тем, что им действительно дорого, отметила специалист

Ранее в Сети активно обсуждался тренд на "шрекинг" – осознанный выбор непривлекательных партнеров с прицелом получить от него больше любви и заботы. Название явления отсылает к франшизе "Шрек", где, согласно сюжету, принцесса Фиона влюбилась в огра и стала с ним счастливой. Однако психолог Наталья Маклакова в беседе с Москвой 24 пояснила, что подобная модель отношений может указывать на неуверенность в себе.

"Спокойствие и честность"

Фото: 123RF.com/lenanichizhenova

Изначально в мужчинах, которых считают "ботаниками", женщин привлекает ум. Об этом Москве 24 рассказала профессиональная сваха Галина Карасева.

"Завораживает не сам по себе вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование, род занятий, интеллект. Это очень притягивает девушек, дает ощущение безопасности, чего не скажешь о бруталах", – пояснила она.

При этом нельзя сказать, что ботаники пользуются большей популярностью только среди определенных возрастных категорий. Мозги ценятся женщинами в любом возрасте.
Галина Карасева
профессиональная сваха

Однако руководитель международного брачного агентства Татьяна Тасуева выразила мнение, что это временный тренд: исходя из личной практики, раньше такие мужчины не особо ценились.

"В то же время "ботаники" более надежные, спокойные, и лучше подходят для создания семьи. Они нравятся тем, кому нужна стабильность, спокойствие и честность. Поэтому чаще всего "ботаников" выбирают более молодые девушки, от 25 до 35 лет, которые хотят замуж, семью", – сказала Тасуева в беседе с Москвой 24.

В то же время у таких мужчин есть свои специфические запросы. К примеру, "ботаники" стремятся к тому, чтобы девушка была достаточно скромной, но в то же время расчетливой.

В частности, они хотят, чтобы у избранницы была какая-то жилплощадь и работа.
Татьяна Тасуева
руководитель международного брачного агентства

В свою очередь, семейный психолог Юлия Метлова в разговоре с Москвой 24 отметила, что популярность "ботаников" – не случайное явление, а отражение тенденций в социальных предпочтениях.

"Обычно многие ищут не только внешний образ (как с целью романтического знакомства, так и просто для общения), но и глубину – это интересный разговор, умение слушать. И когда у мужчины развиты интеллектуальные интересы, это часто сопровождается умением поддержать более глубокую беседу, что действительно привлекает", – сказала специалист.

По ее словам, психологически это укладывается в то, что называется эмоциональным интеллектом и социальной компетентностью. Часто те, кто много читает, учится, увлечен своим делом, умеют лучше понимать себя и других. Это делает их интересными и для общения, и для построения долгих отношений, объяснила Метлова.

Ценности смещаются в сторону осознанного выбора, глубинных смыслов и эмоциональной зрелости. Интеллект в этом контексте становится не дополнительной характеристикой, а важным маркером надежности, способности к диалогу и взаимопониманию. Это видно не только в данных приложений для знакомств, но и в исследованиях межличностной привлекательности. Искренний интерес к партнеру и широта интересов всегда были важными факторами в устойчивых отношениях.
Юлия Метлова
семейный психолог

Тем не менее психолог посоветовала помнить, что привлекательность – это не только IQ или образование. Для успешности необходимо именно сочетание личностных качеств, эмпатии, уверенности в себе, навыков коммуникации и готовности к совместному росту, заключила Метлова.

Зудакова Татьяна

общество

