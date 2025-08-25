Психолог Сурина: тренд на "шрекинг" появился из-за страха нарваться на нарциссов

В Сети стал популярным тренд на "шрекинг" – целенаправленный выбор непривлекательных возлюбленных. Почему он появился и к чему может привести, разбиралась Москва 24.

Отношения с "огром"?

В Сети обсуждают новый тренд в отношениях, получивший название "шрекинг". Согласно ему, человек специально выбирает менее привлекательного партнера для отношений, думая, что получит от него больше любви и заботы. Как сообщил New York Post, тенденция появилась благодаря мультфильму "Шрек", где, по сюжету, принцесса Фиона влюбилась в огра и почувствовала себя с ним счастливой.

Однако если такой партнер причинит боль, занижение собственных стандартов закончится разочарованием, отметила в интервью USA Today тренер по знакомствам Эми Чан.





Эми Чан тренер по знакомствам Многие люди ставят внешность на последнее место в списке требований или надеются, что со временем привлекательность партнера возрастет, и в целом это неплохо. Однако обратный эффект возникает, когда человек изначально думает, что если он встречается с партнером, который внешне "хуже", то к нему самому автоматически будут относиться лучше.

Подобные мнения высказали и пользователи Сети.

"Мы все через это проходили. Мы даем шанс парню, который нам не нравится, думая, что он будет к нам хорошо относиться. А потом нас травмирует целый тролль", – писали в комментариях.

Однако, по мнению Чан, сдаваться не стоит.

"Для тех, кто пережил "шрекинг", цель состоит не в том, чтобы снова встречаться только с теми, кто кажется привлекательными в общепринятом смысле. Задача заключается в том, чтобы развить более глубокие навыки оценки характера, ценностей и эмоциональной доступности, независимо от того, в какой "упаковке" они представлены", – сказала тренер по знакомствам.

При этом эксперт по отношениям Эмма Хаторн в разговоре с журналистами подчеркнула, что наружность и характер на самом деле никак не связаны.

"Когда два человека искренне стремятся к схожим целям и ценностям, они могут обнаружить притяжение друг к другу, которое удивит их и опровергнет более поверхностные факторы, такие как физические данные и общественные ожидания", – сказала Хаторн.

При этом она отметила, что, если один партнер относится к другому плохо, тот должен сразу же показаться непривлекательным, независимо от внешности.

Внутренние травмы?

Тренд на "шрекинг" возник из-за попытки избежать романтических отношений с нарциссами. Таким мнением с Москвой 24 поделилась кризисный психолог, НЛП-терапевт Ангелина Сурина.

"Представители постсоветского периода особенно обращали внимание на внешность, а за внутренними качествами следили не так тщательно. Могу предположить, что именно поэтому сложилось мнение, что красивый человек – это нарцисс. Ему характерны красота, ухоженность, эгоцентричность и большая потребность в заботе о себе", – отметила эксперт.

На этом фоне многие стали отдавать предпочтение менее привлекательным партнерам, предполагая, что вторые обладают более богатым внутренним миром.





Ангелина Сурина кризисный психолог, НЛП-терапевт Люди начинают ценить внутренние качества, искать их в других. Однако многим трудно пока ощутить баланс и принять, что красивый человек тоже может заботиться.

Также существует мнение, что менее привлекательные партнеры пытаются компенсировать свою внешность, "заслуживая" любовь и заботу хорошим отношением. Однако это не так: человек может быть не совсем симпатичным, но при этом плохо относиться к партнеру. Таким образом, выбирать нужно, исходя из внутренних качеств, заключила Сурина.

При этом психолог Наталья Маклакова в разговоре с Москвой 24 отметила, что тенденция встречаться с менее привлекательным партером сигнализирует о неуверенности в себе.

"Человеку кажется, что если возлюбленный неказистый, то никуда не денется, его легче контролировать. То есть это некая форма компенсации неуверенности в себе", – рассказала эксперт.

Она посоветовала выбирать пару, опираясь на другие качества, например жизненные ценности.





Наталья Маклакова психолог Также в партнерстве крайне важно уважение. Если появляется унижение или возлюбленный начинает возвышаться за ваш счет, эти отношения не являются здоровыми.

К тому же, помимо общих ценностей, должны быть одинаковые жизненные цели, добавила специалист. В противном случае возникнет конфликт, поэтому все это нужно обсуждать заранее. Иначе пара с высокой долей вероятности расстанется, даже если в начале отношений была большая влюбленность, заключила Маклакова.

