Психолог Сурина: тренд на "шрекинг" появился из-за страха нарваться на нарциссов

В Сети стал популярным тренд на "шрекинг" – целенаправленный выбор непривлекательных возлюбленных. Почему он появился и к чему может привести, разбиралась Москва 24.
Отношения с "огром"?
В Сети обсуждают новый тренд в отношениях, получивший название "шрекинг". Согласно ему, человек специально выбирает менее привлекательного партнера для отношений, думая, что получит от него больше любви и заботы. Как сообщил New York Post, тенденция появилась благодаря мультфильму "Шрек", где, по сюжету, принцесса Фиона влюбилась в огра и почувствовала себя с ним счастливой.
Однако если такой партнер причинит боль, занижение собственных стандартов закончится разочарованием, отметила в интервью USA Today тренер по знакомствам Эми Чан.
Подобные мнения высказали и пользователи Сети.
"Мы все через это проходили. Мы даем шанс парню, который нам не нравится, думая, что он будет к нам хорошо относиться. А потом нас травмирует целый тролль", – писали в комментариях.
Однако, по мнению Чан, сдаваться не стоит.
"Для тех, кто пережил "шрекинг", цель состоит не в том, чтобы снова встречаться только с теми, кто кажется привлекательными в общепринятом смысле. Задача заключается в том, чтобы развить более глубокие навыки оценки характера, ценностей и эмоциональной доступности, независимо от того, в какой "упаковке" они представлены", – сказала тренер по знакомствам.
При этом эксперт по отношениям Эмма Хаторн в разговоре с журналистами подчеркнула, что наружность и характер на самом деле никак не связаны.
"Когда два человека искренне стремятся к схожим целям и ценностям, они могут обнаружить притяжение друг к другу, которое удивит их и опровергнет более поверхностные факторы, такие как физические данные и общественные ожидания", – сказала Хаторн.
При этом она отметила, что, если один партнер относится к другому плохо, тот должен сразу же показаться непривлекательным, независимо от внешности.
Внутренние травмы?
Тренд на "шрекинг" возник из-за попытки избежать романтических отношений с нарциссами. Таким мнением с Москвой 24 поделилась кризисный психолог, НЛП-терапевт Ангелина Сурина.
"Представители постсоветского периода особенно обращали внимание на внешность, а за внутренними качествами следили не так тщательно. Могу предположить, что именно поэтому сложилось мнение, что красивый человек – это нарцисс. Ему характерны красота, ухоженность, эгоцентричность и большая потребность в заботе о себе", – отметила эксперт.
На этом фоне многие стали отдавать предпочтение менее привлекательным партнерам, предполагая, что вторые обладают более богатым внутренним миром.
Также существует мнение, что менее привлекательные партнеры пытаются компенсировать свою внешность, "заслуживая" любовь и заботу хорошим отношением. Однако это не так: человек может быть не совсем симпатичным, но при этом плохо относиться к партнеру. Таким образом, выбирать нужно, исходя из внутренних качеств, заключила Сурина.
При этом психолог Наталья Маклакова в разговоре с Москвой 24 отметила, что тенденция встречаться с менее привлекательным партером сигнализирует о неуверенности в себе.
"Человеку кажется, что если возлюбленный неказистый, то никуда не денется, его легче контролировать. То есть это некая форма компенсации неуверенности в себе", – рассказала эксперт.
Она посоветовала выбирать пару, опираясь на другие качества, например жизненные ценности.
К тому же, помимо общих ценностей, должны быть одинаковые жизненные цели, добавила специалист. В противном случае возникнет конфликт, поэтому все это нужно обсуждать заранее. Иначе пара с высокой долей вероятности расстанется, даже если в начале отношений была большая влюбленность, заключила Маклакова.