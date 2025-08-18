Сексолог Миллер объяснила явление "грейсексуальности" среди зумеров

Зумеры все чаще заявляют об отсутствии у них выраженного полового влечения, называя себя "грейсексуалами". С чем связана такая тенденция и возможно ли исправить ситуацию, разбиралась Москва 24.

Нет любви?

Пользователи англоязычного форума Reddit обсуждают "грейсексуальность" – половое влечение, которое проявляется нерегулярно или с низкой интенсивностью. Чаще всего с проблемой сталкиваются представители поколения Z (родившиеся с 1997 и до конца 2000-х годов. – Прим. ред.). Многие молодые люди признаются, что, несмотря на способность развивать романтические чувства, они не ощущают сексуальный интерес "практически ни к кому".



пользовательница Сети Мне 27 лет, и я не уверена, насколько распространен такой опыт, но я одна из тех, у кого очень редко проявляется либидо. За всю мою жизнь было ровно 20 случаев, когда я думала: "Да, точно, это оно". Но в 95% случаев, когда я встречаюсь с кем-то, я чувствую, будто нахожусь рядом с близким другом.

"Вы когда-нибудь ходили по магазинам, смотрели на что-то на полке и думали: "О, это выглядит аппетитно, я бы не отказался от такого"? Потом покупали это, и продукт неделями или месяцами лежал у вас в шкафу, пока вам наконец не захотелось это съесть? Примерно так же ощущается грейсексуальность", – рассуждают в комментариях.

В Сети сходятся во мнении, что из-за пониженного желания невозможно построить счастливые отношения. В частности, один из пользователей рассказал, что расстался с несколькими девушками, поскольку не смог объяснить им, что пассивность в интимной жизни не обязательно указывает на отсутствие влюбленности.





пользователь Сети Меня смущает, что секс играет такую огромную роль в любви – будто если нет одного, значит, нет и второго. Я понимаю важность секса, но не могу осознать, как он может перевешивать все остальные проявления нежности.

Рассуждая о возможных причинах "грейсексуальности", представители поколения Z утверждают, что не понимают, все ли с ними в порядке.

"Я знаю, что мое либидо не такое постоянное, как у других, но я списывал это на свое отношение к сексу. Но осознание того, что у других похожие чувства и что мы, по крайней мере, представляем собой некое сообщество, придает мне уверенности", – резюмировали в Сети.

Уход из реальности

Частота и интенсивность сексуального влечения зависит как от биологических факторов, включая половую конституцию, так и психологических, – степени развития эмоционального интеллекта, уверенности в себе и восприятия интимной жизни. Об этом Москве 24 заявила сексолог Александра Миллер.

"Потенциал в сексе у всех разный: одному нужно два раза в день, другому – несколько раз в неделю, а третий готов делать это только для продолжения рода. И это естественно, это не изменить", – указала эксперт.





Александра Миллер сексолог Плюс выстраивание взаимоотношений, выяснение потребностей партнера – это сложно. И есть интересная корреляция: более успешные люди ведут более активную интимную жизнь, а менее обеспеченные – наоборот. Дело в том, что они больше загружены бытовыми проблемами, и им, естественно, не до секса из-за постоянного стресса.

В случае конкретно с зумерами же дополнительное влияние на либидо оказывают и современные реалии, уверена Миллер. По словам эксперта, на фоне активного развития цифровых технологий и появления социальных сетей молодые люди стали неохотно социализироваться, отсюда – низкий эмоциональный интеллект.

"Чтобы было влечение, должно возникнуть чувство. Но откуда ему взяться, если многие едва ли общаются вживую? Поэтому не возникает и симпатии, которая может привести к сексуальным отношениям", – объяснила она.

В результате молодежь применяет механизм сублимации, как бы перенаправляя сексуальную энергию в другое, более продуктивное, по их мнению, русло – работу, учебу, творчество или хобби.

Миллер отметила, что при желании развить половое влечение необходимо больше вкладываться в романтическое взаимодействие. В частности, эффективно будет чаще флиртовать с противоположным полом, стараться делать комплименты и проявлять себя открыто, не пытаясь примерить на себя чужой образ, заключила она.