Сексолог Миллер объяснила, почему женщин больше привлекают полные мужчины

Женщинам больше нравятся мужчины с лишним весом – к таким выводам пришли зарубежные ученые. Так ли это на самом деле и на какие еще качества в потенциальном партнере обращают внимание девушки – в материале Москвы 24.

"Количество жира важно"

Больше всего женщин привлекают мужчины с индексом массы тела (ИМТ) от 23 до 27, который указывает на наличие лишнего веса. Об этом сообщило издание The Daily Mail со ссылкой на исследование ученых из Китайской академии наук.

Для эксперимента специалисты привлекли женщин из Поднебесной, а также Литвы и Великобритании. Им показали 15 черно-белых изображений мужчин с замазанными лицами, индекс массы тела (ИМТ) которых варьировался от 20,1 до 33,7, после чего попросили оценить привлекательность каждого по шкале от 1 до 9. Результаты показали, что наибольшим успехом пользуются тела с ИМТ 23,4 – в Китае, 23,0 – в Литве и 26,6 – в Великобритании.

По мнению ученых, культурные различия не повлияли на восприятие мужского тела. Кроме того, полученные результаты они связали с эволюционными механизмами восприятия внешнего облика партнера.

"Уровень жира в организме может быть важен, поскольку он тесно связан с уровнем циркулирующего тестостерона (в обратной пропорции) и, следовательно, является лучшим индикатором "качества" партнера", – сказано в результатах исследования.

"Тело отходит на второй план"

Мужчины, которые чрезмерно следят за собой, зачастую не вызывают доверия у женщин, заявила в беседе с Москвой 24 сексолог Александра Миллер.

"Им кажется, что если у него есть много времени на фитнес и тренировки, то на работу и на семью его может не хватать", – объяснила специалист.





Александра Миллер сексолог Женщины выбирают из принципа рациональности: то есть тело отходит на второй план. На первом – как он относится к ней, к семье, как работает, подходит ли для продолжения рода. И у мужчин, которые подходят под все эти параметры, как правило, не хватает времени усердно тренироваться и следить за собой.

Кроме того, эволюционно крупные мужчины считаются более подходящими для продолжения рода, напомнила психолог.

"Женщина смотрит на партнера и думает: хватит ли у него сил "забить мамонта", чтобы накормить семью. И в случае более полного мужчины генетическая память подсказывает, что их будет достаточно", – объяснила Миллер.

Выбирать более подкачанных и ухоженных представителей сильного пола женщинам часто мешает стереотип, что такие партнеры могут оказаться нарциссами или альфонсами, указала сексолог. При этом войти в отношения с мужчиной с лишним весом может себе позволить женщина, у которой нет проблем с самооценкой.





Александра Миллер сексолог На качков в большей степени обращают внимание женщины за 40 или даже за 50. Рядом с такими подтянутыми мужчинами они тоже начинают чувствовать себя привлекательно, востребованно. При этом женщины без проблем с самооценкой в своем выборе чаще всего опираются на другие параметры.

Похожая тенденция в последнее время, по словам сексолога, становится актуальной и для мужчин. В большинстве случаев они продолжают при первой встрече оценивать женщин с визуальной точки зрения, однако итоговый выбор партнерши для совместной жизни делают с учетом их личных качеств, объяснила Миллер.

В то же время врач-эндокринолог Инна Мисникова в беседе с Москвой 24 заявила, что мужчины с лишним весом могут оказаться не самыми подходящими партнерами с точки зрения продолжения рода. По ее словам, при избытке жировой ткани, особенно в районе живота, может наблюдаться падение уровня тестостерона. Недостаток этого гормона, во-первых, негативно влияет на потенцию, во-вторых, приводит к ряду болезней, в том числе репродуктивной системы, заключила специалист.