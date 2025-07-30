Эксперт Сулим объяснила, как запрет порнографии может сказаться на семейных отношениях

В России предложили полностью запретить порно. Сторонники этой идеи уверены, что недоступность жанра положительно повлияет на уровень рождаемости. Действительно ли опасен такой контент и как он может сказываться на качестве семейной жизни – разбиралась Москва 24.

"Ужасные ресурсы"

Роскомнадзор "недостаточно тщательно" контролирует интернет в части блокировки порно. Как заявил в разговоре с "Газетой.ру" зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов, за распространение такого контента нужно "очень жестко" наказывать.

"Любой поисковик без всяких ограничений выдает вам массу ссылок на ужасные порнографические ресурсы. Не надо хихикать, расслабляться – надо работать и блокировать. Самое главное – наказывать очень жестко тех, кто выкладывает этот контент. Если человек ищет, то это полбеды", – сказал он.

Депутат призвал лишать свободы тех, кто распространяет порнографию, а также закрыть все секс-шопы.





Виталий Милонов зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства (Наказывать распространителей) по всей строгости закона, (сажать) в тюрьму однозначно – без права выходить в интернет пожизненно. Все секс-шопы должны быть заколочены, ликвидированы – это тоже является таким зловонным отхожим местом, где торгуют всякой гадостью.

Ранее с аналогичным предложением выступила председатель движения в защиту традиционных ценностей Элина Жгутова. В беседе с изданием "Абзац" она заявила, что такой контент вызывает зависимость, и его запрет позволит повысить рождаемость. А глава Союза православных хоругвеносцев Игорь Мирошниченко предложил рассказывать о вреде жанра в школах.

"(Надо) в современных формах развивать традиционные ценности, в популярных, активных роликах, где в том числе будет сказано о вреде порнографии. Она наносит непоправимый ущерб человеку и психологически, и нравственно. Можно ввести в школах уроки о вреде порнографии. Дети уже в школьном возрасте, чуть постарше, понимают, что это такое, сталкиваясь с этим в силу того, что это доступно. Важно у них выработать правильное отношение к этому", – сказал он в разговоре с изданием.

Помимо этого, Милонов предлагал отправлять клиентов секс-шопов к психиатрам, потому что желание приобрести подобные товары указывает на отклонения от нормы, уверен он. Также он назвал сексологов "самозванцами" без специальных знаний, которые находятся наравне с уфологами или тарологами, а секс-игрушки призвал отпускать по рецепту, выписанному психиатром.

"Если медицина говорит, что все это кому-то необходимо, пусть выписывают рецепт и направляют их в магазин для людей с ограниченными возможностями", – дополнил Милонов.

Зависимость существует?

Для того чтобы у россиян пропал интерес к порнографическому контенту, нужно создать альтернативу. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказала глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

"Наши граждане вправе пользоваться любой информацией, кроме той, что находится под запретом на сегодняшний день. Однажды нашему президенту задали подобный вопрос, мол, что же делать, если взрослые мужчины сидят и смотрят порносайты. Он ответил, что нужно создать информационный продукт, который был бы интересен, и тогда их (порносайты. – Прим. ред.) перестанут смотреть. Поэтому авторам подобных инициатив я бы посоветовала сделать то же самое (придумать альтернативу. – Прим. ред.)", – сказала она.

Более того, прежде чем выходить с подобной инициативой, необходимо получить экспертную оценку, подчеркнула Останина.



Нина Останина глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Может ли быть такое, что у 45-летнего мужчины, посмотревшего порно, повернется психика и он откажется от рождения третьего ребенка в семье? Или 25-летний парень, посмотрев порно, подумает, что ему не нужны дети, и откажется от решения проблемы демографии? Любая идея должна подкрепляться соответствующей аргументацией.

При этом эксперты не исключают, что запрет может спровоцировать еще больший интерес к порнографическому контенту.

"Действительно, поначалу возникнет дополнительный интерес. Правда, из-за того, что эту информацию будет сложно достать, многим не захочется добывать дополнительные ресурсы для поиска, и постепенно внимание к жанру сойдет на нет", – отметила в разговоре с Москвой 24 сексолог Александра Миллер.

В свою очередь, психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим предупредила и об опасности зависимости от порно.

"Мужчины больше склонны к просмотру такого контента, чем женщины, что объяснимо высоким уровнем тестостерона. И сексуальная зависимость на самом деле есть, она относится к перечню зависимостей, но с ней редко обращаются к специалисту", – отметила в разговоре с Москвой 24.



Софья Сулим психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Если у человека нет возможности удовлетворять свои потребности другим образом, он снова обращается к просмотру, и со временем это перерастает в зависимость.

Психолог подчеркнула, что регулярный и бесконтрольный просмотр такого контента действительно может сказаться на качестве семейной жизни.

"У человека формируется ложное представление о том, как процесс должен выглядеть на самом деле. И когда он сталкивается с этим уже в отношениях, а воплотить в реальной жизни то, что было на экране, не получается, то могут возникать неудовлетворение и недовольство партнером", – объяснила Сулим.

При этом Александра Миллер заметила, что запрет порно действительно может поспособствовать улучшению семейных отношений. По ее словам, людям, которые увлекаются таким контентом, не нужен партнер – они способны получать сексуальную разрядку самостоятельно. И в случае запрета у них появится потребность в общении, в выстраивании коммуникации с живым человеком, подчеркнула эксперт.