Депутат Вассерман: введение ограничений для внешнего вида на пляжах не требуется

В Госдуме предложили запретить россиянам появляться на городских пляжах и у открытых бассейнов в откровенных купальниках и плавках. С чем связана эта инициатива и есть ли в ней необходимость, разбиралась Москва 24.



"Подхватите что-нибудь"

Запретить надевать откровенные бикини и мужские стринги при походе на городские пляжи и открытые бассейны предложил зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов, сообщает Агентство "Москва".

"Я считаю, что, конечно, должен быть некий дресс-код. Если она (отдыхающая. – Прим. ред.) считает, что найдет себе принца, так сказать, нацепив себе две ниточки на пятую точку, то пускай не заблуждается. И к ней будут относиться как к некой утехе. Конечно, должен действовать дресс-код. У нас же положено, например, в бассейне купаться в шапочке, мыться перед бассейном. Так и здесь. Если она вырядилась, как на интимную съемку, то пускай идет на интимную съемку, а в публичном месте ей делать ничего", – сказал депутат.

Также Милонов отметил, что инициатива носит не только эстетический, но и практический характер, поскольку посетители общественных мест в открытых купальных костюмах могут быть переносчиками заболеваний, передающиеся половым путем (ЗППП).





Виталий Милонов зампредседателя комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Надо об этом всячески говорить, что если девушка пришла или юноша пришел в каких-то суперстрингах, или девушка пришла в откровеннейшем бикини, то держитесь от них подальше. Приличный человек так одеваться никогда не будет. Не дай бог, потом еще ЗППП подхватите или еще что-нибудь.

Парламентарий подчеркнул, что откровенные образы купающихся указывают на "низкий уровень развития человека".

"Сразу демонстрируется то, что человек воспринимает свою откровенную одежду в качестве некого инструмента, финансово-организационного, и пытается тем самым, как представитель фауны, подманить к себе кого-то таким откровенным видом, как шимпанзе подманивают иногда, павлины подманивают. Так и здесь. Но, безусловно, это безвкусица", – добавил он.

Вопрос внешнего вида отдыхающих поднимается в России не первый раз. В июне в Сети завирусилось видео из Новороссийска, где девушка в бикини и молодой человек с обнаженным торсом гуляют возле мемориального комплекса "Площадь Героев". Автор ролика, активистка Елена Счастливая, рассказала, что туристы в купальниках за пределами отелей и пляжей не редкость для города. По ее словам, в таком виде люди "лезут на памятники", садятся в маршрутки и заходят в магазины.

При этом активистка утверждает, что региональные власти не реагируют на проблему, поясняя, что сделать что-то на местном уровне невозможно. По ее же мнению, побороть "туристический нудизм" помогли бы штрафы от 5 тысяч рублей. Девушка привела в пример Абхазию, где похожая система взысканий "сразу же воспитывает" отдыхающих.

Личный выбор

Введение ограничений для внешнего вида на пляжах и в бассейнах не требуется. Таким мнением в беседе с Москвой 24 поделился член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.

По его словам, в какой-то мере это отражает стремление "подверстать всех под единый режим", но толку от этого практически не бывает.

"К сожалению, с запретами это примерно то же самое. Многие из них поначалу кажутся полезными, а потом оказывается, что все оборачивается черт-те как", – добавил он.



Анатолий Вассерман член комитета Госдумы по просвещению Необходимости в принятии такого решения вообще нет – пускай люди загорают, как хотят.

Более того, нельзя сказать, что порядочность человека напрямую зависит от внешнего вида его купального костюма, уверена эксперт по этикету Екатерина Богачева.

"Как писал Пушкин, быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. Поэтому я считаю, что размер купального костюма – это персональная ответственность каждого человека", – сказала она в разговоре с Москвой 24.



Екатерина Богачева эксперт по этикету Непонятно, каким образом предлагается определять норму такой одежды, какие стандарты хотят ввести? Вряд ли же купальники начнут измерять в квадратных сантиметрах. Но, конечно, если белье превращается в две ниточки и не выполняет свою функцию, то это неуместно. И тогда тем, кто организовывает отдых на пляжах, стоит предупреждать отдыхающих об этом.

Также эксперт подчеркнула, что выбор одежды зависит и от обстоятельств.

"Не бывает хорошей и плохой одежды, бывает уместная и неуместная. Если человек понимает, что он идет в публичное место, где будет много людей, в том числе и детей, то он задумается о своем внешнем виде. Если это будет откровенный вариант, то он должен понимать, что будет выделяться", – пояснила она.

В свою очередь, адвокат Виталий Ульяненко напомнил, что на сегодняшний день привлечь отдыхающего к ответственности исключительно за его подход к выбору одежды невозможно.

"Это не урегулировано законодательно, никакой ответственности за это нет, это личный выбор каждого", – объяснил он.

При этом Ульяненко отметил, что если человек придет в неуместном виде в какое-то публичное заведение, например ночной клуб или ресторан, то его могут не пустить, потому что в заведениях могут быть установлены внутренние правила.