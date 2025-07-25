Эксперт Сафонов: запрет "наливаек" на первых этажах жилых домов не навредит экономике

Алкомаркеты могут исчезнуть с первых этажей жилых домов. Соответствующее обращение депутаты Госдумы направили в Минстрой. Что изменится и к чему готовиться россиянам – расскажет Москва 24.
"Очередь пьяных людей"
Запретить размещение любых объектов розничной продажи алкоголя на первых этажах жилых домов предложили лидер партии "Справедливая Россия – За правду", глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Соответствующее обращение они направили министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину.
Сделать исключение депутаты предлагают только для кафе, баров и ресторанов. В беседе с РИА Новости Миронов пояснил, что из-за близости алкомаркетов и "наливаек" к многоэтажкам появляются места массового распития спиртного прямо на глазах окружающих, в частности детей. По его словам, связано это с "несовершенством законодательства".
По словам же Яны Лантратовой, такие магазины открываются на первых этажах без согласия жильцов.
"Под вашим окном в любой момент может появиться очередь пьяных людей, шум до утра, мусор, конфликты и даже пожароопасная ситуация. Это реальность для тысяч домов по всей стране. А "ограничения" вроде запрета в 500 метрах от школ не работают, если магазин просто находится внутри жилого здания", – сказала она.
При этом она подчеркнула, что депутаты не пытаются бороться с бизнесом: они выступают "за право людей на нормальную жизнь", поскольку это поможет избежать беспорядков во дворах многоэтажек.
"Уверены, что такая мера получит поддержку миллионов россиян, и призываем Минстрой включиться в диалог. Пора сделать жилье действительно комфортным: без запаха самогона в подъезде и очередей за "разливом" у детской площадки", – заключила парламентарий.
Больше не наливать?
Проблема с "наливайками" на первых этажах требует системного правового ответа. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
"Подготовка законопроекта отражает стремление устранить источник многочисленных жалоб граждан. При этом запрет направлен не на ограничение законного оборота алкоголя, а на регулирование условий его розничной продажи с учетом интересов граждан, проживающих в жилых домах", – сказал эксперт.
Он также подчеркнул, что зачастую из-за непосредственной близости алкомаркетов к жилым домам происходит нарушение санитарных и правовых норм.
Кроме того, действия, связанные с повреждением имущества, например разбитые стекла, исписанные стены или сломанные лавки, могут квалифицировать как вандализм. В отдельных случаях поведение нарушителей могут расценить как хулиганство, а также нарушение режима тишины. В зависимости от квалификации это влечет применение как административных, так и уголовных санкций, предупредил Бондарь.
Также он напомнил, что по действующему законодательству размещение объектов розничной торговли, включая специализированные магазины алкогольной продукции, допускается в нежилых помещениях многоквартирных домов, если соблюдены санитарные, противопожарные и иные нормы. Однако это не означает, что работа таких точек не повлечет за собой негативные последствия, отметил эксперт.
В свою очередь, доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов подчеркнул, что в случае принятия законопроекта экономика России не понесет убытков.
Кроме того, инициатива поможет развивать культуру отказа от алкоголя среди молодежи, заключил эксперт.