Эксперт Сафонов: запрет "наливаек" на первых этажах жилых домов не навредит экономике

Алкомаркеты могут исчезнуть с первых этажей жилых домов. Соответствующее обращение депутаты Госдумы направили в Минстрой. Что изменится и к чему готовиться россиянам – расскажет Москва 24.

"Очередь пьяных людей"

Запретить размещение любых объектов розничной продажи алкоголя на первых этажах жилых домов предложили лидер партии "Справедливая Россия – За правду", глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Соответствующее обращение они направили министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину.

Сделать исключение депутаты предлагают только для кафе, баров и ресторанов. В беседе с РИА Новости Миронов пояснил, что из-за близости алкомаркетов и "наливаек" к многоэтажкам появляются места массового распития спиртного прямо на глазах окружающих, в частности детей. По его словам, связано это с "несовершенством законодательства".





Сергей Миронов лидер фракции "Справедливая Россия – За правду" Запрет должен распространяться на открытие новых точек, а для действующих алкомаркетов нужно установить переходный период для адаптации и закрытия магазинов.

По словам же Яны Лантратовой, такие магазины открываются на первых этажах без согласия жильцов.

"Под вашим окном в любой момент может появиться очередь пьяных людей, шум до утра, мусор, конфликты и даже пожароопасная ситуация. Это реальность для тысяч домов по всей стране. А "ограничения" вроде запрета в 500 метрах от школ не работают, если магазин просто находится внутри жилого здания", – сказала она.

При этом она подчеркнула, что депутаты не пытаются бороться с бизнесом: они выступают "за право людей на нормальную жизнь", поскольку это поможет избежать беспорядков во дворах многоэтажек.

"Уверены, что такая мера получит поддержку миллионов россиян, и призываем Минстрой включиться в диалог. Пора сделать жилье действительно комфортным: без запаха самогона в подъезде и очередей за "разливом" у детской площадки", – заключила парламентарий.

Больше не наливать?

Проблема с "наливайками" на первых этажах требует системного правового ответа. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

"Подготовка законопроекта отражает стремление устранить источник многочисленных жалоб граждан. При этом запрет направлен не на ограничение законного оборота алкоголя, а на регулирование условий его розничной продажи с учетом интересов граждан, проживающих в жилых домах", – сказал эксперт.

Он также подчеркнул, что зачастую из-за непосредственной близости алкомаркетов к жилым домам происходит нарушение санитарных и правовых норм.





Дмитрий Бондарь общественный деятель, эксперт по ЖКХ Распитие алкоголя в общественных местах, равно как и нахождение там в состоянии алкогольного опьянения, является основанием для административного штрафа либо ареста до 15 суток.

Кроме того, действия, связанные с повреждением имущества, например разбитые стекла, исписанные стены или сломанные лавки, могут квалифицировать как вандализм. В отдельных случаях поведение нарушителей могут расценить как хулиганство, а также нарушение режима тишины. В зависимости от квалификации это влечет применение как административных, так и уголовных санкций, предупредил Бондарь.

Также он напомнил, что по действующему законодательству размещение объектов розничной торговли, включая специализированные магазины алкогольной продукции, допускается в нежилых помещениях многоквартирных домов, если соблюдены санитарные, противопожарные и иные нормы. Однако это не означает, что работа таких точек не повлечет за собой негативные последствия, отметил эксперт.

В свою очередь, доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов подчеркнул, что в случае принятия законопроекта экономика России не понесет убытков.





Александр Сафонов доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Прекращение работы алкомаркетов на первых этажах жилых домов не окажет какого-либо ущерба для экономики. Давно пора взять на вооружение опыт зарубежных стран, где магазины, торгующие только спиртными напитками, располагаются в отдельно от жилых домов.

Кроме того, инициатива поможет развивать культуру отказа от алкоголя среди молодежи, заключил эксперт.

