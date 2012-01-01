Юрист Билялова: за шум в парках можно получить штраф до двух тысяч рублей

Погода в Москве бьет температурные рекорды, а значит, сезон шашлыков и отдыха на природе можно считать открытым. Но важно помнить, что из-за пикника не по правилам есть риск нажить себе проблемы с законом. Расскажем, за что будут штрафовать отдыхающих в 2025 году.

Шашлык в положенном месте

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Жарить мясо в столице разрешено только в специально оборудованных для этого местах, напомнил в разговоре с Москвой 24 юрист Илья Русяев. Ранее столичные власти сообщили, что зоны с беседками и мангалами, которые можно забронировать заранее, есть в 14 городских парках.

"Если развести огонь в неположенном месте, например на лесной поляне или у воды без специальной площадки, положен штраф от 3 до 4 тысяч рублей", – предупредил Русяев.





Илья Русяев юрист Если зона отдыха находится на особо охраняемой природной территории, сумма вырастет до 5 тысяч рублей. Еще выше штраф будет в случае действия особого противопожарного режима – до 20 тысяч.

В случае когда костер привел к пожару, ущербу имуществу или здоровью людей, помимо штрафа до 50 тысяч рублей для нарушителя может наступить уголовная ответственность. Однако это произойдет только в том случае, если его вину докажут, заявил юрист.

Русяев добавил, что штрафы предусмотрены и за поджог сухой травы. В частности, от 5 до 15 тысяч рублей придется заплатить за случайное возгорание, а до 30 – если это произошло в лесной зоне.

Алкоголь и мусор

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

Употреблять спиртное в парках Москвы и других общественных местах запрещено вне зависимости от крепости напитков. Нарушение грозит штрафом от 500 до 1 500 рублей, напомнил Илья Русяев.

"Причем если отдыхающий в состоянии опьянения ведет себя вызывающе, полицейские могут или удвоить сумму штрафа, или даже оформить административный арест", – пояснил эксперт.

Также после пикника запрещено оставлять мусор: штраф за загрязнение природной территории может составить от 2 до 3 тысяч рублей. Наказание будет серьезнее, если отходы были выброшены из автомобиля – до 15 тысяч, указал юрист.

Шум и гам

На площадках для отдыха возле жилых домов с 23:00 до 07:00 запрещено кричать, петь, свистеть, играть на гитаре, а также включать музыку в автомобилях. Об этом в беседе с Москвой 24 предупредила юрист Анастасия Билялова.

"То же правило касается и парков, если они расположены близко к жилой застройке. Конкретного расстояния нет, но если жильцы слышат шум – это будет считаться правонарушением", – рассказала специалист.

За этот проступок придется заплатить от 1 до 2 тысяч рублей, добавила она.

Ограничения на водоемах

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Плавание в зонах действия таблички "Купание запрещено" может повлечь за собой штраф от 2 до 2,5 тысячи рублей, указала Анастасия Билялова. Также она посоветовала с осторожностью отнестись и к рыбалке.





Анастасия Билялова юрист До того, как взять с собой удочку, лучше проверить, разрешено ли в этом месте ловить рыбу. Также нужно запомнить, что в России запрещено этим заниматься при помощи сетей и взрывчатки. За нарушения правил рыбалки предусмотрен штраф до 5 тысяч рублей.

Также наказание можно получить за слишком близкую к водоему парковку автомобиля. Юрист объяснила, что предельная дистанция будет зависеть от длины водоохранной зоны:



минимум 50 метров должно быть от транспорта до озер и рек длиной до 10 километров;

100 метров – до рек от 10 до 50 километров;

200 метров – свыше 50 километров.

Штраф за нарушение предусмотрен в размере до 4,5 тысячи рублей, заключила Билялова.

