Эксперт Бендриков: цена коттеджа с баней на майские начинается от 18 тыс в сутки

Россиян традиционно ждут длинные майские выходные: в 2025 году жители страны будут отдыхать восемь дней – с 1 по 4 и с 8 по 11 мая. На эти даты в столичном регионе уже началось активное бронирование частных коттеджей. Как сэкономить на аренде дома и не нарваться на мошенников, разбиралась Москва 24.

Пора поторопиться

Бронирование коттеджей на длинные майские выходные, как правило, начинается почти сразу после новогодних праздников, рассказала в беседе с Москвой 24 риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.

"Уже к середине апреля все интересные лоты будут разобраны, придется выбирать из того, что осталось. И не факт, что эти предложения, менее интересные, будут дешевле", – предупредила Перескокова.





Наталья Перескокова эксперт по недвижимости Наибольшим спросом пользуются коттеджи, расположенные в пределах 30–50 километров от города. И здесь, естественно, цены выше. Но также многие уезжают за 150 километров, уже в соседние области – там и стоимость ниже, и даже сейчас еще можно найти хорошие предложения.

Нужно иметь в виду, что в Подмосковье многие хозяева предпочитают сдавать свои дома на майские выходные целиком – чтобы исключить простой, предупредила риелтор. Однако даже за 4 дня стоимость предложений в границах региона уже может достигать 200 тысяч рублей, указала Перескокова.

Что касается домов с посуточной арендой в пределах ЦКАД, то на сегодняшний день их осталось мало, и цена уже выросла по сравнению с прошлым месяцем, отметил эксперт по недвижимости Олег Бендриков.

"Если мы говорим о коттедже со свежим евроремонтом и сауной или баней, то его стоимость сейчас начинается от 18–20 тысяч рублей в сутки. При этом верхнего предела стоимости нет", – рассказал эксперт.





Олег Бендриков эксперт по недвижимости В среднем в 25 тысяч рублей в сутки обойдется дом на компанию из шести человек. Это будет хороший объект со спальными местами. Можно найти предложения и за 5–7 тысяч рублей в сутки, но это будет либо обман, либо обычный дачный домик.

В то же время искать места на майские даты в домах отдыха со спа-комплексами или экоотелях Подмосковья уже поздно – такие места почти полностью разбирают в первую очередь еще зимой, подчеркнул эксперт.

Главные правила

При выборе места для аренды эксперты рекомендовали исходить прежде всего из целей, для которых снимается дом. За спокойным отдыхом и прогулками в живописных местах лучше ехать в направлениях Новорижского, Можайского и Минского шоссе, рассказала риелтор Наталья Перескокова.

В свою очередь, эксперт Олег Бендриков предостерег молодые шумные компании от съема помещений в современных коттеджных поселках.





Олег Бендриков эксперт по недвижимости Там люди живут постоянно, у них свой устоявшийся порядок. И в случае какого-то шумного увеселительного мероприятия почти всегда приезжает полиция.

Он также поделился несколькими советами, как сэкономить на аренде дома даже в майские праздники:



бронировать коттедж нужно как можно раньше – и цена ниже, и предложений больше;

не заключать договор аренды с большим залогом: чаще всего его очень сложно вернуть в полной мере;

торговаться: арендодатели нередко скидывают от 1 до 3 тысяч рублей за сутки.

Вместе с тем юрист Светлана Мухина в беседе с Москвой 24 напомнила, что при заключении договора аренды велик риск столкнуться с аферистами.

"Зачастую мошенничество состоит в том, что помещения сдают люди, которые не являются их собственниками", – объяснила специалист.





Светлана Мухина юрист Поэтому при заключении договора сначала нужно поинтересоваться документами, подтверждающими личность собственника, а затем запросить онлайн-выписку из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) на соответствующее здание.

Если сделку совершает представитель собственника, то он должен также предоставить доверенность на право распоряжаться имуществом, подчеркнула юрист.

При этом самой рискованной сделкой Мухина назвала предварительное бронирование дома. Согласно сложившейся практике, это происходит посредством перевода денег со счета на счет, не подкрепленного никакими документами. Законом такая процедура не предусмотрена, указала Мухина. Поэтому в случае мошенничества вернуть эти деньги шансов практически нет, заключила юрист.