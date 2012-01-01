Эксперт Юшин: "шашлычное эмбарго" приведет к повышению цен на мясо

В Госдуме попросили ввести "шашлычное эмбарго" ради стабилизации цен на мясо в преддверии майских праздников. Получится ли реализовать эту инициативу и насколько она будет эффективна, разбиралась Москва 24.
Забить прилавки
В России необходимо ограничить экспорт мясной продукции перед майскими выходными. С такой идеей к министру сельского хозяйства РФ Оксане Лут обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
Также парламентарий предложил установить квоты на импорт, при которых в страну разрешат беспошлинно ввозить не менее 150 тысяч тонн свинины и говядины.
Похожий механизм применялся в России с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024-го. Тогда, в частности, был введен запрет на вывоз отдельных видов мяса домашней птицы. Это помогло увеличить предложение и обеспечить доступную стоимость продукции для граждан, пояснил Чернышов.
"Шашлычное эмбарго", по мнению депутата, должно действовать до 1 июня 2025 года, однако конечный срок может корректироваться исходя из ситуации на рынке.
Мяса хватит всем
Российский рынок полностью обеспечен мясом, а потому предлагаемые меры по импорту и экспорту неактуальны. В противном случае это может негативно отразиться на производителях и потребителях, заявил в разговоре с Москвой 24 руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
"Такие меры должны проходить глубочайший анализ с точки зрения последствий. Потому что факторов, которые оказывают влияние на цены, десятки. А сейчас подобные предложения бессмысленны, ведь шашлычный сезон уже начался", – указал эксперт.
Как правило, искусственные попытки снизить цены приводят к обратному эффекту, подчеркнул Юшин. Например, если ограничить производителей в экспорте, многие из них будут вынуждены заморозить свои проекты и лишатся части прибыли. А чтобы компенсировать потери, они попросту увеличат стоимость продукции.
"Наша страна занимает четвертое место в мире по объему производства мяса – в 2024 году это значение достигло примерно 12 миллионов тонн. У нас покупает мясо 60 государств. И эмбарго повредит репутации России как надежного поставщика продовольствия на мировой рынок", – заметил специалист.
Подорожание или удешевление мяса в зависимости от сезона – нормальное явление, добавил Юшин. Однако сейчас предполагать, что продукция вырастет в цене на майские праздники, преждевременно. К примеру, в случае холодной погоды в мае на шашлыки пойдет меньше людей, а потому стоимость мяса из-за низкого спроса может не измениться, заключил он.