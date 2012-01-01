Эксперт Юшин: "шашлычное эмбарго" приведет к повышению цен на мясо

В Госдуме попросили ввести "шашлычное эмбарго" ради стабилизации цен на мясо в преддверии майских праздников. Получится ли реализовать эту инициативу и насколько она будет эффективна, разбиралась Москва 24.

Забить прилавки

В России необходимо ограничить экспорт мясной продукции перед майскими выходными. С такой идеей к министру сельского хозяйства РФ Оксане Лут обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Также парламентарий предложил установить квоты на импорт, при которых в страну разрешат беспошлинно ввозить не менее 150 тысяч тонн свинины и говядины.





Борис Чернышов вице-спикер Госдумы В преддверии майских праздников цены на мясо в России традиционно растут из-за ажиотажного спроса. В связи с этим мы предлагаем <...> ввести своего рода шашлычное эмбарго. Это поможет стабилизировать рынок и удержать цены на доступном уровне.

Похожий механизм применялся в России с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024-го. Тогда, в частности, был введен запрет на вывоз отдельных видов мяса домашней птицы. Это помогло увеличить предложение и обеспечить доступную стоимость продукции для граждан, пояснил Чернышов.

"Шашлычное эмбарго", по мнению депутата, должно действовать до 1 июня 2025 года, однако конечный срок может корректироваться исходя из ситуации на рынке.

Мяса хватит всем

Российский рынок полностью обеспечен мясом, а потому предлагаемые меры по импорту и экспорту неактуальны. В противном случае это может негативно отразиться на производителях и потребителях, заявил в разговоре с Москвой 24 руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

"Такие меры должны проходить глубочайший анализ с точки зрения последствий. Потому что факторов, которые оказывают влияние на цены, десятки. А сейчас подобные предложения бессмысленны, ведь шашлычный сезон уже начался", – указал эксперт.





Сергей Юшин руководитель Национальной мясной ассоциации У нас рекордное потребление мясопродуктов: в 2024-м это было 83 килограмма на человека в год, а во многих богатых странах аналогичный показатель находится на уровне 82 килограммов. Это говорит о том, что мясо в России экономически доступно для потребителей.

Как правило, искусственные попытки снизить цены приводят к обратному эффекту, подчеркнул Юшин. Например, если ограничить производителей в экспорте, многие из них будут вынуждены заморозить свои проекты и лишатся части прибыли. А чтобы компенсировать потери, они попросту увеличат стоимость продукции.

"Наша страна занимает четвертое место в мире по объему производства мяса – в 2024 году это значение достигло примерно 12 миллионов тонн. У нас покупает мясо 60 государств. И эмбарго повредит репутации России как надежного поставщика продовольствия на мировой рынок", – заметил специалист.

Подорожание или удешевление мяса в зависимости от сезона – нормальное явление, добавил Юшин. Однако сейчас предполагать, что продукция вырастет в цене на майские праздники, преждевременно. К примеру, в случае холодной погоды в мае на шашлыки пойдет меньше людей, а потому стоимость мяса из-за низкого спроса может не измениться, заключил он.

