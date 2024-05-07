Аналитики назвали ЦФО лидером по приготовлению шашлыка

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Самыми шашлычными федеральными округами РФ стали Центральный (ЦФО), Северо-Западный (СЗФО) и Уральский (УрФО). Об этом говорится в исследовании одной из финансовых организаций, результатами которого поделилась "Газета.ру".

По данным экспертов, жители этих трех округов готовят мясо на огне от 6 до 12 раз в год, тогда как в Приволжском (ПФО), Северо-Кавказском (СКФО), Сибирском (СФО), Южном (ЮФО) и Дальневосточном округах (ДФО) – от 2 до 5 раз в год.

Оказалось, что опрошенные чаще всего называют приготовленное на огне мясо шашлыком, мясом на углях, грилем, барбекю и кебабом. Второе название популярнее всего на Северном Кавказе, третье – в Сибири, а четвертое и пятое – на Дальнем Востоке и на юге РФ соответственно. Аналитики выяснили, что слово "шампуры" обычно встречается среди жителей СЗФО, УрФО и СКФО, "шпажка" – в СФО и ПФО, а "вертел" – в ДФО.

Большинство респондентов ответили, что делают шашлыки из свинины и курицы – 88 и 57%, однако баранина и говядина также пользуются спросом – 23 и 22%. Меньшей популярностью отметилась индейка – 10%. Согласно исследованию, свиной шашлык чаще выбирают на юге РФ и на Урале, курицу и баранину – на Северном Кавказе, а говядину, помимо СКФО, также предпочитают жители Дальнего Востока.



"Также на Северном Кавказе чаще, чем в других регионах, готовят шашлык из рыбы – лосося и скумбрии. Меньше всех такой вариант блюда предпочитают жители Приволжья", – уточнили аналитики.

К уже готовому мясу обычно подают гарнир, напомнили они. Жители СЗФО и СКФО используют для этого свежие овощи и зелень, УрФО – только свежие овощи, запеченный картофель пользуется спросом в ЮФО, а маринованные овощи и лук – в СФО, ЮФО и СКФО. Жители юга страны и Северного Кавказа указали, что часто вместе с мясом готовят овощи-гриль и шампиньоны, а в ДФО в качестве дополнительного блюда к шашлыку подают рис.

"Готовый шашлык россияне используют в качестве ингредиента для других блюд. Например, жители Поволжья и Юга добавляют приготовленное мясо на углях в шаурму, в центральной части России – в рагу, на Северном Кавказе – в салат, на Дальнем Востоке – в пироги и пиццы, в Сибири – в гуляш", – указали авторы исследования.

Большинство опрошенных назвали маринад из лука и уксуса самым популярным для мяса, на втором месте оказался майонезный, а за ним – на минеральной воде, кефирный, из соевого соуса. Из необычных вариантов также встречаются: томатный, винный и пивной. Для соуса к шашлыку россияне обычно подают кетчуп, но популярностью обладают также аджика, чесночный соус, майонез и соус барбекю.

Уточняется, что 89% респондентов тратят на приготовление мяса на огне до 5 тысяч рублей, однако жители СКФО могут затратить на это до 10 тысяч рублей, тогда как представители ЦФО и ЮФО – только до 1 тысячи рублей. Чаще остальных самостоятельной готовкой мяса занимаются в Центральном, Сибирском и Дальневосточном округах РФ.

При этом 90% опрошенных посчитали май самым популярным месяцем для приготовления шашлыка, а менее популярным – февраль. В ЮФО и СКФО шашлычный сезон продолжается с марта по октябрь, а в остальных регионах страны – с мая по сентябрь.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился к главе МЧС России с предложением не штрафовать россиян за приготовление пищи на закрытых переносных мангалах и закрыть ранее открытые административные дела в рамках "шашлычной амнистии". Он напомнил, что законодательство РФ сейчас предусматривает штрафы до 15 тысяч рублей за приготовление шашлыка при использовании открытого огня, при этом под ним понимается применение любых мангалов.

