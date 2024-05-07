Аналитики назвали ЦФО лидером по приготовлению шашлыка

07 мая, 09:46Общество
Фото: depositphotos/timolina
Самыми шашлычными федеральными округами РФ стали Центральный (ЦФО), Северо-Западный (СЗФО) и Уральский (УрФО). Об этом говорится в исследовании одной из финансовых организаций, результатами которого поделилась "Газета.ру".
По данным экспертов, жители этих трех округов готовят мясо на огне от 6 до 12 раз в год, тогда как в Приволжском (ПФО), Северо-Кавказском (СКФО), Сибирском (СФО), Южном (ЮФО) и Дальневосточном округах (ДФО) – от 2 до 5 раз в год.
Оказалось, что опрошенные чаще всего называют приготовленное на огне мясо шашлыком, мясом на углях, грилем, барбекю и кебабом. Второе название популярнее всего на Северном Кавказе, третье – в Сибири, а четвертое и пятое – на Дальнем Востоке и на юге РФ соответственно. Аналитики выяснили, что слово "шампуры" обычно встречается среди жителей СЗФО, УрФО и СКФО, "шпажка" – в СФО и ПФО, а "вертел" – в ДФО.
Большинство респондентов ответили, что делают шашлыки из свинины и курицы – 88 и 57%, однако баранина и говядина также пользуются спросом – 23 и 22%. Меньшей популярностью отметилась индейка – 10%. Согласно исследованию, свиной шашлык чаще выбирают на юге РФ и на Урале, курицу и баранину – на Северном Кавказе, а говядину, помимо СКФО, также предпочитают жители Дальнего Востока.
"Также на Северном Кавказе чаще, чем в других регионах, готовят шашлык из рыбы – лосося и скумбрии. Меньше всех такой вариант блюда предпочитают жители Приволжья", – уточнили аналитики.
К уже готовому мясу обычно подают гарнир, напомнили они. Жители СЗФО и СКФО используют для этого свежие овощи и зелень, УрФО – только свежие овощи, запеченный картофель пользуется спросом в ЮФО, а маринованные овощи и лук – в СФО, ЮФО и СКФО. Жители юга страны и Северного Кавказа указали, что часто вместе с мясом готовят овощи-гриль и шампиньоны, а в ДФО в качестве дополнительного блюда к шашлыку подают рис.
"Готовый шашлык россияне используют в качестве ингредиента для других блюд. Например, жители Поволжья и Юга добавляют приготовленное мясо на углях в шаурму, в центральной части России – в рагу, на Северном Кавказе – в салат, на Дальнем Востоке – в пироги и пиццы, в Сибири – в гуляш", – указали авторы исследования.
Большинство опрошенных назвали маринад из лука и уксуса самым популярным для мяса, на втором месте оказался майонезный, а за ним – на минеральной воде, кефирный, из соевого соуса. Из необычных вариантов также встречаются: томатный, винный и пивной. Для соуса к шашлыку россияне обычно подают кетчуп, но популярностью обладают также аджика, чесночный соус, майонез и соус барбекю.
Уточняется, что 89% респондентов тратят на приготовление мяса на огне до 5 тысяч рублей, однако жители СКФО могут затратить на это до 10 тысяч рублей, тогда как представители ЦФО и ЮФО – только до 1 тысячи рублей. Чаще остальных самостоятельной готовкой мяса занимаются в Центральном, Сибирском и Дальневосточном округах РФ.
При этом 90% опрошенных посчитали май самым популярным месяцем для приготовления шашлыка, а менее популярным – февраль. В ЮФО и СКФО шашлычный сезон продолжается с марта по октябрь, а в остальных регионах страны – с мая по сентябрь.
Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился к главе МЧС России с предложением не штрафовать россиян за приготовление пищи на закрытых переносных мангалах и закрыть ранее открытые административные дела в рамках "шашлычной амнистии". Он напомнил, что законодательство РФ сейчас предусматривает штрафы до 15 тысяч рублей за приготовление шашлыка при использовании открытого огня, при этом под ним понимается применение любых мангалов.
"Безопасный город": москвичам рассказали, как проходит шашлычный сезон в городе