Юрист Адамс: с 1 сентября россиянам запретят жарить шашлыки вне специальных мест

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С 1 сентября этого года жителям России запретят готовить еду и сжигать мусор вне специально отведенных мест, согласно новой редакции нормативных требований. Об этом News.ru сообщил юрист Давид Адамс.

"По сути, жарить шашлыки по-прежнему можно, но только в устойчиво установленном мангале, расположенном не ближе пяти метров от дома и не менее двух метров – от сухой травы или других горючих материалов", – пояснил эксперт.

Адамс уточнил, что с 1 сентября нужно будет использовать исправное оборудование без прогаров и отверстий. Помимо этого, будет запрещено разжигать огонь при сильном ветре и оставлять костер без присмотра, иначе может грозить штраф.

По словам юриста, специально оборудованное место должно соответствовать некоторым требованиям: при использовании открытого огня допускается или котлован глубиной не меньше 30 сантиметров и диаметром более метра, или устойчиво установленная негорючая емкость.

Место должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров до зданий, 100 метров – до хвойных деревьев и 30 метров – до лиственных, а в случае частных и садовых участков – не менее 15 метров до построек.

Кроме того, отметил собеседник издания, территория вокруг очага должна быть очищена на 10 метров и отделена минерализованной полосой шириной не меньше 40 сантиметров. При этом для приготовления пищи в мангале допускается сокращение расстояния до 5 метров от построек, подчеркнул Адамс.

Ранее шеф-повар Анатолий Крюков рассказал, что глянцевый и упругий кусок мяса с жировыми прослойками отлично подходит для приготовления шашлыка или блюд на гриле. С его слов, при выборе продукта в заводской упаковке нужно обратить внимание на сроки годности и температурный режим хранения. Если мясо покупается в готовом маринаде, следует убедиться, что он прозрачный.