Шеф-повар Крюков назвал мясо, которое лучше всего подходит для готовки на огне

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Глянцевый, упругий кусок мяса с жировыми прослойками идеально подходит для приготовления шашлыка или блюд на гриле. Об этом Москве 24 рассказал шеф-повар, член ассоциации поваров России Анатолий Крюков.

Всемирный день жареного мяса ежегодно отмечается во вторую пятницу июля: в 2024-м он выпал на 12-е число. По словам Крюкова, охлажденное мясо в целом желательно покупать на рынке у фермеров, а при выборе важно обратить внимание на цвет куска: он должен быть светло-розовым (при этом говядина может быть и красной). Кроме того, мясо должно быть глянцевым, без каких-либо помутнений, слизи, выделяющегося сока.



Анатолий Крюков шеф-повар, член ассоциации поваров России Анатолий Хорошо, если продавец позволит понюхать мясо и потрогать его в перчатках. Говядина по запаху должна отдавать сеном, свинина же скорее имеет молочный оттенок. Также качественное мясо будет упругим, а после нажатия на него пальцем сразу начнет восстанавливаться.

"При выборе куска в заводской упаковке важно обратить внимание на сроки годности и температурный режим хранения: в холодильной витрине не должно быть выше четырех-пяти градусов. И, конечно, сама упаковка не должна быть вздутой", – предупредил шеф-повар.

Если приобретается мясо в готовом маринаде, важно убедиться, что он прозрачный, не мутный.

"А еще лучше отказаться от продукта в маринаде с кефиром, майонезом и так далее, если в нем много паприки. С помощью такого приема часто скрывают некачественный товар", – пояснил эксперт.

В свою очередь, для приготовления на огне лучше всего выбирать реберную или шейную часть, можно вырезку. Это мясо в процессе термической обработки быстрее готовится и становится сочным за счет наличия жировых прослоек: жир вытапливается, мясо насыщается соком и становится более нежным, отметил специалист.

Ранее шеф-повар Святослав Спиваков поделился рецептом соуса, который спасет любой шашлык. Для него понадобятся два томата, один болгарский перец, головка репчатого лука, 100 граммов томатной пасты, 100 граммов воды, 10 граммов соли, 20 граммов сахара, 5 миллилитров 9% уксуса и 10 граммов зелени – укропа и петрушки.