Эксперт Санина: россияне в мае отдохнут два раза по четыре дня

Фото: Агентство "Москва"/Юлия Иванко

На майских праздниках россиян ждут восемь дней отдыха, напомнила эксперт Юлия Санина в беседе с РИА Новости.

Они продлятся с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. При этом 1 мая и 9 мая, будут выходными праздничными днями, посвященными Дню труда и Дню Победы.

В свою очередь, 2 мая будет выходным вместо субботы, 4 января 2025 года, уточнила Санина, напомнив, что соответствующее постановление было принято российским кабмином. Четверг, 8 мая, станет выходным за счет переноса с воскресенья, 23 февраля.

Между тем май и июнь стали самыми невыгодными месяцами для отпуска в 2025 году, рассказала ранее юрист Алла Георгиева. Это связано с тем, что зарплата делится на рабочие дни, а отпускные – на календарные. При большом количестве праздников рабочий день стоит дороже, поэтому отдых становится невыгодным.

Эксперт посоветовала отпуск на июль или октябрь, когда будет 23 рабочих дня, или на сентябрь, когда будет 22 рабочих дня. Также можно получить финансовую выгоду, если взять отпуск на девять дней с субботы по воскресенье, поскольку в таком случае работодатель оплатит и выходные дни, добавила Георгиева.