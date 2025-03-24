Депутат Гаврилов: в конце апреля стоит взять отпуск с 28-го по 30-е число

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Чтобы отдохнуть девять дней подряд с 26 апреля по 4 мая, достаточно взять отпуск с 28 по 30 апреля. Об этом рассказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов, передает РИА Новости.

Он напомнил, что 1 и 2 мая в этом году являются нерабочими днями, а если учесть выходные 26 и 27 апреля, то при оформлении трехдневного отпуска в конце апреля можно получить девятидневный период отдыха.

"Подобная практика не противоречит трудовому законодательству и является распространенным способом рационального распределения отпускного времени", – пояснил Гаврилов.

Парламентарий также отметил, что по Трудовому кодексу ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работнику в соответствии с графиком, утвержденным начальством не позднее чем за две недели до начала календарного года. Это означает, что запрос на отпуск в конце апреля сотрудник должен был направить заранее.

Отказ от отпуска приводит к эмоциональному выгоранию, переутомлению, вспышкам агрессии и потере интереса к работе и жизни. Об этом ранее рассказала психолог Наталья Наумова. По ее словам, отпуск просто необходим человеку для отдыха и перезагрузки.

Психолог посоветовала планировать отдых исходя из того, чего не хватает в повседневной жизни. При этом важно учитывать предпочтения, желания и психотип человека, заключила Наумова.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян назвал Санкт-Петербург, Калининград, Карелию, Сочи, Геленджик и Крым лучшими направлениями для отдыха внутри страны летом 2025 года.

При этом он считает, что количество желающих отдохнуть в Анапе будущим летом сократится. В таком случае потоки перераспределятся на Сочи, Геленджик, Крым и частично на Дагестан.