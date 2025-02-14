Эксперт Мкртчян назвал топ-6 лучших направлений для отдыха в РФ летом 2025 года

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Санкт-Петербург, Калининград, Карелия, Сочи, Геленджик и Крым – лучшие направления для отдыха внутри РФ летом 2025 года. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

Ранее один из онлайн-сервисов для организации путешествий провел исследование, согласно которому каждый третий россиянин (34%) во время отпуска выбирает поездки по стране. При этом 27% ездят за границу, но все же предпочитают отдыхать на территории РФ, сообщает "Газета.ру".

Для поездок по стране летом 2025-го Алексан Мкртчян посоветовал рассмотреть северо-западное и южное направления.





Алексан Мкртчян вице-президент Альянса туристических агентств России Северо-западное направление – это в первую очередь Санкт-Петербург, Калининград, Карелия. Южное – Сочи, Геленджик и Крым.

При этом Мкртчян считает, что количество желающих отдохнуть в Анапе будущим летом сократится. В таком случае потоки перераспределятся на Сочи, Геленджик, Крым и частично на Дагестан.

Самым дорогим месяцем традиционно считается август, а самым недорогим – май. Потому желающие отдохнуть без серьезного ущерба для кошелька могут поехать после майских праздников, посоветовал эксперт.

"Все Черное море обойдется на 50% дешевле, чем в июле-августе. Условно, в августе номер для семьи будет стоить 100 тысяч рублей за неделю, а так – 70. Получается, если ехать на 14 дней, сэкономить можно будет 60 тысяч на семью", – указал Мкртчян.





Алексан Мкртчян вице-президент Альянса туристических агентств России Кому хочется отдохнуть относительно недорого, мой совет – ехать после майских праздников в Санкт-Петербург или Калининград. Это будет в два раза дешевле, чем в июне-июле.

При этом, по мнению Мкртчяна, из-за роста цен на перелеты и вероятной нехватки железнодорожных билетов на южные направления в 2025 году многие россияне поедут в отпуск на автомобилях.

"Особенно такое путешествие финансово интересно большим семьям, где двое, трое, четверо детей. Это гораздо выгоднее, чем покупка пяти-шести авиа- или железнодорожных билетов", – отметил специалист.

Ранее россиянам назвали самые выгодные направления для отдыха в феврале – начале марта 2025 года. В частности, аномально дешевым будет отпуск в ОАЭ: тур можно купить за 50–60 тысяч рублей. В Египте цена путевки на двоих начинается от 60–80 тысяч, а в Анталье – от 80.

