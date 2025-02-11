"Известия": власти хотят узаконить невозвратные тарифы для гостиниц

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Правительство России планирует узаконить невозвратные тарифы для гостиниц. Госдума рассмотрит соответствующий законопроект в марте этого года, сообщает газета "Известия".

Отели смогут предоставлять гостям разные виды бронирования, в том числе более дешевые невозвратные. Таким образом, туристы смогут выбирать проживание в гостиницах по более низким ценам, чем по возвратным тарифам. Это позволит бизнесу тщательнее планировать свою деятельность, подчеркивается в законопроекте.

Минэкономразвития стало главным автором проекта. В ведомстве подтвердили, что документ уже готовят к первому чтению. Государственно-правовое управление президента рассмотрело законопроект и не высказало никаких концептуальных замечаний.

"Такой подход позволит сэкономить на стоимости размещения, если поездка точно состоится, либо забронировать номер по более высокой цене, но понимать, что бронирование можно отменить. Права туристов, которые выбрали невозвратный тариф, защищены, если поездка отменяется из-за форс-мажорных обстоятельств, то средства возвращают", – объяснили в Минэкономразвития.

В ведомстве рассказали, что на сегодня туристы зачастую бронируют сразу несколько гостиниц, а затем выбирают более удобный вариант, при этом не уведомляя другие отели об отмене. Невозвратные тарифы позволят гостиничному бизнесу увеличить загрузку и рентабельность отелей.

Ранее сообщалось, что в России разрабатывают закон о социальном туризме, который будет направлен на развитие спецмаршрутов, инфраструктуры и создание номеров в отелях для семей с детьми. В проработке закона задействованы кабмин, Минтранс, Минэкономразвития, Росстандарт и региональные органы власти.

Кроме того, в Госдуме приняли законопроект об обязательной классификации объектов туристической сферы. Новые положения вносятся в закон "Об основах туристской деятельности в РФ".