РСТ: шенгенские визы для турпоездок весной и летом лучше оформлять сейчас

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Россиянам, которые хотят отправиться в Европу весной или летом, необходимо сейчас заняться оформлением визы, так как в консульствах нет сильной загрузки. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

В связи с упрощением процедуры получения виз туры в европейские страны вновь стали пользоваться повышенным спросом, обратил внимание гендиректор одного из туроператоров Илья Иткин.

По данным пограничной службы ФСБ, в 2024 году количество туристов, выезжающих за границу, увеличилось на 25%. Рост спроса наблюдается как на направлениях с прямыми рейсами, так и на европейские страны.

Помимо этого, после завершения новогодних каникул процесс подачи заявлений на шенгенскую визу стал более доступным, отметили туроператоры. В свою очередь, начальник отдела продаж одного из туроператоров Ирина Мануильская утверждает, что в настоящее время наиболее удобным вариантом для оформления визы является обращение в консульство Греции или Кипра.

Как сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР), в 2022 году жители России совершили 1,4 миллиона поездок в страны Европы, что в десять раз меньше, чем в 2019 году. После начала специальной военной операции в феврале 2022 года Европейский союз закрыл воздушное пространство для российских самолетов.

Кроме того, в сентябре 2023 года Еврокомиссия ввела запрет на въезд в страны ЕС автомобилей с российскими номерами, а также страны Европы, граничащие с Россией, перестали выдавать туристические визы россиянам и ограничили въезд для туристов с визами других стран, входящих в Шенгенскую зону.

В странах ЕС, которые продолжают принимать заявления от россиян на получение туристических виз, этот процесс стал более сложным и дорогостоящим. В сентябре 2022 года Европейский союз приостановил действие упрощенного визового режима с Россией.

Между тем российские туристы стали чаще выбирать удаленные регионы страны. Зафиксировано активное развитие бронирования летних поездок на Камчатку – 18% авторских туров приходится на данный регион. Среди других направлений указаны Бурятия, Красноярский край, плато Путорана и Сахалин – по 17, 11, 10 и 8% соответственно.