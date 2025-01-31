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31 января, 09:23

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"Газета.ру": россияне стали чаще выбирать для путешествий отдаленные регионы

Россияне стали чаще выбирать для путешествий отдаленные регионы

Фото: 123RF/andron19821982

Российские путешественники стали чаще выбирать удаленные регионы страны, пишет "Газета.ру" со ссылкой на данные одной из платформ для планирования туров.

Зафиксировано активное развитие бронирования летних поездок на Камчатку – 18% авторских туров приходится именно на этот регион. Больше всего россиян интересуют экскурсии, поездки на внедорожниках, яхтинг, сплавы и пешие походы. Эксперты отметили снижение спроса на вертолетные туры – это связано с ростом их стоимости.

Среди других направлений указываются Бурятия, Красноярский край, плато Путорана и Сахалин – по 17, 11, 10 и 8% соответственно. Там россиянам предлагают различные варианты экологического туризма и активного отдыха.

Ранее гражданам предложили посетить города Золотого кольца России, так как самые выгодные предложения ждут туристов уже весной. В Переславле-Залесском стоимость номеров снизилась на 34%, до 6 тысяч рублей за сутки, а в Костроме – на 28%, до 4 000 рублей.

Кроме того, подешевел отдых в Карелии – путешественники смогут забронировать номер за 4 тысячи рублей.

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