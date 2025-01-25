Россиянам рекомендовали весной отправиться в путешествие по "Золотому кольцу"

Фото: 123RF/oksanashmatok

Самые выгодные путешествия весной россиянам получится устроить по "Золотому кольцу". Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу одного из туристических онлайн-агрегаторов.

Согласно данным онлайн-агрегатора, в Переславле-Залесском стоимость номеров в гостиницах снизилась на 34%, до 6 тысяч рублей за сутки, в Костроме – на 28%, до 4 000 рублей.

Кроме того, подешевел отдых в Карелии. Там путешественники смогут забронировать номер за 4 тысячи рублей, что на 23% меньше, чем зимой.

В список городов с выгодной стоимостью номеров в гостиницах также вошли:



Архыз – 9 тысяч рублей;

Зеленоградск – 6 тысяч рублей;

Архангельск – 3,5 тысячи рублей;

Домбай – 8 тысяч рублей;

Казань – 5 тысяч рублей;

Мурманск – 4,5 тысячи рублей;

Эсто-Садок – 10 тысяч рублей.

Также путешественники могут выбрать зарубежные страны для отдыха. Например цены на отели в Абу-Даби на весенний период снизились на 55%, до 15 тысяч рублей за сутки, а в Дубае отдых обойдется весной дешевле 43%, чем зимой, и составит 9 тысяч рублей в сутки.

Помимо этого, в список бюджетных направлений вошли Тбилиси (6 тысяч рублей за ночь), Сеул (11 тысяч рублей), Будапешт (9 тысяч рублей), Пхукет (7 тысяч рублей), Мадрид (18 тысяч рублей), Паттайя (5,5 тысячи рублей), Хургада (6 тысяч рублей) и Белград (7 тысяч рублей).

Между тем стало известно, что в новогодние праздники – 2025 иностранные туристы бронировали размещение в столице на 10% чаще, чем в прошлом году. Аналитики заявили, что Москва сохранила статус самого популярного туристического центра России. Чаще всего в РФ приезжали гости из стран Азии.

