Эксперт Мкртчян назвал самые распространенные ошибки россиян на отдыхе

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Российские путешественники совершают ошибки, когда отказываются от медстраховки, не изучают местные законы, бронируют отдых не в турагентствах, а также не учитывают ограничения по приему карт "МИР" за границей. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

По его словам, бронирование отдыха у туроператора поможет обезопасить себя на случай отмены рейсов. Эксперт привел в пример ситуацию с приостановкой авиакомпанией Flydubai полетов в Сочи и Минеральные Воды в конце декабря 2024 года.

"Купившие отдых в турагентствах, естественно, получили деньги и за отели, и за авиабилеты. Большинству турагенты купили новые, и они улетели на отдых другими авиакомпаниями. Самостоятельно бронировавших отели и купивших у Flydubai авиабилеты из-за отмены штрафовали отели, и свои деньги они либо вообще не получили, либо только частично", – пояснил Мкртчян.

В свою очередь, самостоятельно путешествующие туристы часто не покупают страховку и тем самым совершают большую ошибку. По словам эксперта, если человеку понадобится медицинская помощь за границей, без страховки она будет крайне дорогостоящей.



Алексан Мкртчян вице-президент Альянса туристических агентств Часто видим сообщения из Таиланда и Шри-Ланки, что человек ехал на гидроцикле и сломал руку, ногу, позвоночник и нужно срочно собрать 20–50 тысяч долларов на лечение. Это очень много. Всех туристов, которые покупают путевку в турагентствах, естественно, страхуют. Это обязательное условие. Минимальная страховка делается на сумму 50 тысяч долларов – это позволяет покрыть 99,5% всех расходов на медицину в поездке.

Также, по словам Мкртчяна, некоторые путешественники забывают, что карты "МИР" не принимаются в большинстве стран. В результате по прилете им приходится в срочном порядке искать наличные и менять их по невыгодным курсам.

"Когда люди покупают тур у агента, он заранее предупреждает обо всех условиях и старается оформить максимально большое количество услуг человеку в его родном городе за российские рубли. Например, даже билеты в музеи, театры, питание. И человек спокойно это оплачивает в российской валюте наличными либо картой "МИР", – пояснил специалист.



Алексан Мкртчян вице-президент Альянса туристических агентств Если нужны в поездке какие-то деньги, можно оформить карту иностранного банка Visa или Mastercard либо иметь небольшое количество бумажных денег. Я не советую брать 5–10 тысяч долларов наличными, потому что деньги могут украсть в номере из чемодана или сейфа. И вы не докажете, что там у вас лежала такая сумма.

Также люди совершают большую ошибку, когда не изучают местные правила въезда и выезда.

"Человек не понимает, из какой страны кораллы и статуэтку Будды можно вывозить, а из какой – нельзя. Из какой страны вообще нельзя лекарства вывозить. В некоторых странах имеет значение срок действия загранпаспорта, и если он скоро заканчивается, вас просто могут не пустить. То есть миллион условий, которые необходимо знать", – добавил Мкртчян.

Ранее россиян предупредили, что за вывоз коралла из Египта можно получить штраф в размере 1 тысячи долларов и выше. Также стоит учитывать, что вывоз изделий из слоновой кости, из крокодиловой кожи в любой стране либо подлежит декларированию, либо запрещен.