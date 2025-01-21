Эксперт Мкртчян назвал самые распространенные ошибки россиян на отдыхе

21 января, 19:04Туризм
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Российские путешественники совершают ошибки, когда отказываются от медстраховки, не изучают местные законы, бронируют отдых не в турагентствах, а также не учитывают ограничения по приему карт "МИР" за границей. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.
По его словам, бронирование отдыха у туроператора поможет обезопасить себя на случай отмены рейсов. Эксперт привел в пример ситуацию с приостановкой авиакомпанией Flydubai полетов в Сочи и Минеральные Воды в конце декабря 2024 года.
"Купившие отдых в турагентствах, естественно, получили деньги и за отели, и за авиабилеты. Большинству турагенты купили новые, и они улетели на отдых другими авиакомпаниями. Самостоятельно бронировавших отели и купивших у Flydubai авиабилеты из-за отмены штрафовали отели, и свои деньги они либо вообще не получили, либо только частично", – пояснил Мкртчян.
В свою очередь, самостоятельно путешествующие туристы часто не покупают страховку и тем самым совершают большую ошибку. По словам эксперта, если человеку понадобится медицинская помощь за границей, без страховки она будет крайне дорогостоящей.
Также, по словам Мкртчяна, некоторые путешественники забывают, что карты "МИР" не принимаются в большинстве стран. В результате по прилете им приходится в срочном порядке искать наличные и менять их по невыгодным курсам.
"Когда люди покупают тур у агента, он заранее предупреждает обо всех условиях и старается оформить максимально большое количество услуг человеку в его родном городе за российские рубли. Например, даже билеты в музеи, театры, питание. И человек спокойно это оплачивает в российской валюте наличными либо картой "МИР", – пояснил специалист.
Также люди совершают большую ошибку, когда не изучают местные правила въезда и выезда.
"Человек не понимает, из какой страны кораллы и статуэтку Будды можно вывозить, а из какой – нельзя. Из какой страны вообще нельзя лекарства вывозить. В некоторых странах имеет значение срок действия загранпаспорта, и если он скоро заканчивается, вас просто могут не пустить. То есть миллион условий, которые необходимо знать", – добавил Мкртчян.
Ранее россиян предупредили, что за вывоз коралла из Египта можно получить штраф в размере 1 тысячи долларов и выше. Также стоит учитывать, что вывоз изделий из слоновой кости, из крокодиловой кожи в любой стране либо подлежит декларированию, либо запрещен.