Юрист рассказал, какие сувениры запрещено ввозить из-за границы

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Почти все туристы приобретают различные сувениры, однако некоторые товары граждане не смогут провезти через границу. Об этом рассказал юрист Александр Байбородин в интервью радио Sputnik.

По словам эксперта, перед путешествием в другую страну необходимо внимательно изучить, какие товары нельзя вывозить из страны и, наоборот, нельзя ввозить в Россию. Например, у таможенников могут появиться вопросы, если сувениры изготовлены из растений и животных.

"Нужно всегда уточнять, какие предметы растительного и животного происхождения можно провезти. Например, большинство путешественников знают, что за вывоз коралла из Египта штраф может составлять 1 000 долларов и выше. Похожие правила, касающиеся кораллов и ракушек, действуют и в Турции, но они не так широко известны. Вывоз изделий из слоновой кости, из крокодиловой кожи в любой стране либо подлежит декларированию, либо запрещен. То же самое относится к антиквариату", – рассказал Байбородин.

Юрист посоветовал с осторожностью относиться к ввозу лекарств в Россию. Он порекомендовал уточнять, можно ли ввозить конкретные препараты без декларации, с декларацией или вообще нельзя ввозить. В негативном случае человеку может грозить уголовная статья. Это может произойти, если случайно приобрести лекарство с наркотическим веществом в составе.

Байбородин подчеркнул, что во многих странах продают сувениры на основе марихуаны – шампуни, масла, духи, кремы. Турист может просто не заметить, но на таможне это будет сложно объяснить. Эксперт порекомендовал обращать внимание на изображение листочка каннабиса на упаковке.

По словам специалиста, в России действует ограничение на ввоз алкоголя и табачной продукции. Турист сможет ввезти не более 200 сигарет и не более пяти литров спиртного на человека.

Юрист также отметил, что попытка ввоза большого количества электроники, одежды или обуви может вызвать у сотрудников российской таможни подозрение о планах перепродажи. Например, одинаковые вещи, дорогую косметику, iPhone или ноутбуки в количестве 5–10 штук лучше декларировать.

Байбородин добавил, что получить всю информацию о том, какие вещи нельзя вывозить или надо декларировать, можно у туроператора, гида, на сайтах компетентных органов иностранного государства. Кроме того, правила ввоза товаров в Россию перечислены на сайте Федеральной таможенной службы РФ.

В середине июля сообщалось, что пассажир, летевший из Москвы в Пекин, предпринял попытку вывезти через аэропорт Шереметьево медали и ордена СССР.

Отмечалось, что мужчина был остановлен инспекторами в "зеленом" коридоре. Позже в ходе досмотра сотрудникам воздушной гавани удалось найти семь орденов Отечественной войны и Красной Звезды, а также орденскую планку с пятью медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", "За взятие Берлина", "За освобождение Варшавы" и "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов".

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