Женщина попыталась вывезти из РФ три золотых слитка, спрятанных в шоколаде "Аленка"

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Сотрудники таможенной службы обнаружили в чемодане россиянки, летевшей из Грозного в Стамбул, три золотых слитка, которые она спрятала в шоколадки "Аленка". Об этом сообщает РБК со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС).

Отмечается, что таможенники остановили женщину в тот момент, когда она проходила через зеленый коридор. Она планировала уклониться от уплаты таможенных платежей, по этой причине она спрятала три золотых слитка в шоколадки.

Также при ней были найдены бриллианты, которые она смогла спрятать в упаковку от бумажных платочков, рассказали сотрудники ФТС.

В ведомстве добавили, что общая стоимость слитков и драгоценных камней оценивается в более чем 3,5 миллиона рублей. Согласно проведенной экспертизе, слитки массой в 150 граммов каждый были выполнены из золота 999-й пробы. Ограненные бриллианты были сертифицированы алмазной лабораторией HRD Antwerp.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде, россиянке может грозить до семи лет лишения свободы.

Ранее в аэропорту Шереметьево пресекли контрабанду украшений Вulgari стоимостью 5 миллионов рублей. В ФТС отметили, что во время устного опроса женщина достала из сумки кольцо и серьги марки Вulgari в фирменных упаковках. Пассажирка заявила, что это ее личные украшения, но экспертиза показала, что изделия новые.



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