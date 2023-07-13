Таможенники пресекли контрабанду медалей и орденов СССР в Шереметьево

Фото: sh.customs.gov.ru

Пассажир, летевший из Москвы в Пекин, предпринял попытку вывезти через аэропорт Шереметьево медали и ордена СССР. Об этом сообщается на официальном сайте Шереметьевской таможни.

"Государственные награды, стоимость которых составляет 350 тысяч рублей, шереметьевские таможенники обнаружили в багаже гражданина КНР, который вылетал в Пекин", – заявили в пресс-службе.

Отмечается, что мужчина был остановлен инспекторами в "зеленом" коридоре. Позже в ходе досмотра сотрудникам воздушной гавани удалось найти семь орденов Отечественной войны и Красной Звезды, а также орденскую планку с пятью медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", "За взятие Берлина", "За освобождение Варшавы" и "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов".

Экспертиза показала, что все провозимые мужчиной награды были выпущены порядка 50 лет назад и представляют предметы культурной ценности, вывоз которых в качестве товаров для личного пользования осуществляется при наличии определенного документа и предусматривает подачу пассажирской таможенной декларации.

"Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Контрабанда культурных ценностей". Наказание предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет и штраф в размере до 1 миллиона рублей", – резюмировали сотрудники аэропорта.

Ранее межрегиональная транспортная прокуратура утвердила обвинительные заключения в отношении двух россиян по уголовным делам о контрабанде золота. Обвиняемые вместе с соучастниками в августе прошлого года разделились на две группы, чтобы незаконно перевезти слитки золота за границу.

В ходе следственных действий у злоумышленников изъяли в общей сложности 69 килограммов золота стоимостью свыше 240 миллионов рублей.



"Московский патруль": таможенники в аэропорту Внуково пресекли незаконный ввоз бриллиантов